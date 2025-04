Xã hội Đông Giang đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện năm 2025 (QNO) - Ngày 3/4, UBND huyện Đông Giang ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, tập trung vào ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Huyện Đông Giang tập huấn triển khai tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Về phát triển chính quyền số, huyện Đông Giang đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật). Các cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ được kết nối, từng bước mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ công thuận tiện, giảm thủ tục cho người dân.

Huyện hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, đảm bảo xác thực thông suốt giữa các cấp chính quyền. Tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt 90%, đồng thời nâng mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên 95%.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Đông Giang phấn đấu đạt tỷ trọng kinh tế số tối thiểu 5% GRDP; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 50% sử dụng hợp đồng điện tử. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, sản phẩm OCOP sẽ tham gia sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường.

Về xã hội số, huyện hướng đến 80% hộ gia đình có internet cáp quang, phổ cập mạng 4G/5G và điện thoại thông minh; 95% nhà văn hóa thôn, khối phố được lắp đặt wifi phục vụ cộng đồng.

Dự kiến 70% dân số được cấp định danh điện tử; 100% trường học ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, quản lý và sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt. Trung tâm Y tế huyện triển khai thanh toán điện tử, phấn đấu hơn 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, huyện đặc biệt chú trọng đến hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Mục tiêu 100% giao dịch thủ tục hành chính được xác thực điện tử, hệ thống thông tin bảo đảm an toàn theo cấp độ được phê duyệt. Cán bộ, công chức được đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đông Giang sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ưu tiên những lĩnh vực then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến môi trường số an toàn, tiện ích.