Bạn cần biết Đồng Phục GLU - Xưởng may áo thun đồng phục uy tín tại TP. Hồ Chí Minh (PR) - Đồng phục không chỉ là trang phục, mà còn là một thông điệp về sự chuyên nghiệp và thống nhất. Xưởng may Đồng Phục GLU hiện là đơn vị tiên phong trong việc tạo ra những bộ đồng phục độc đáo, thể hiện cá tính riêng của từng doanh nghiệp. Với đội ngũ thiết kế tài năng và quy trình sản xuất hiện đại, GLU đảm bảo có thể mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Đôi nét về Đồng Phục GLU

Xưởng May Đồng Phục GLU là một đơn vị sản xuất đồng phục có uy tín tại TPHCM với hơn một thập kỷ kinh nghiệm. Sở hữu thế mạnh về may mặc, in ấn logo và thiết kế mẫu mã đa dạng, GLU đã và đang cung cấp các sản phẩm đồng phục chất lượng cao cho nhiều công ty, trường học và các tổ chức khác nhau. Triết lý kinh doanh của công ty tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, không ngừng đổi mới và cải tiến quy trình sản xuất.

Hiện nay, dịch vụ GLU cung cấp bao gồm một loạt các giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, áo thun đồng phục GLU sẽ may theo mẫu có sẵn; thiết kế, sản xuất mẫu đồng phục mới theo yêu cầu riêng của từng khách hàng; cung cấp dịch vụ may gia công cho các đơn hàng số lượng lớn. Ngoài ra, GLU còn cung cấp các phụ kiện đi kèm như mũ nón, balo, tạp dề để tạo nên bộ đồng phục hoàn chỉnh.

Vì sao nên chọn xưởng May Đồng Phục GLU?

Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Đồng Phục GLU đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, mang đến những bộ đồng phục chất lượng cao, được thiết kế riêng biệt. Sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng chủ yếu đến từ các ưu điểm nổi bật sau:

Năng lực sản xuất lớn

GLU sở hữu xưởng may quy mô lớn gồm 2 chuyền may, hơn 30 máy may các loại và hơn 40 công nhân lành nghề. Nhờ vậy, đơn vị có thể đảm bảo sản xuất số lượng lớn, lên tới 15.000 sản phẩm mỗi tháng.

Bên cạnh đó, xưởng in thêu của GLU cũng trang bị 8 bàn in lụa, 3 máy in chuyển nhiệt và 24 máy thêu các loại, cùng đội ngũ 2 kỹ thuật viên và gần 40 công nhân, có khả năng hoàn thiện hơn 200.000 sản phẩm/tháng. Hơn hết, tất cả máy móc đều được nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Chất lượng sản phẩm vượt trội

Đồng Phục GLU mang đến những sản phẩm chất lượng cao với thiết kế đa dạng, sáng tạo và phù hợp với từng thương hiệu khách hàng. Các sản phẩm được sản xuất từ chất liệu cao cấp, không sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đường may tỉ mỉ, sắc sảo, kỹ thuật in thêu hiện đại tạo nên những sản phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Để đảm bảo sản phẩm luôn trong tình trạng tốt nhất khi đến tay khách hàng, mỗi sản phẩm của GLU đều được đóng gói kỹ lưỡng trong bao bì chống bụi, chống ẩm. Công ty còn có chính sách bảo hành 12 tháng cho mọi sản phẩm và cam kết hoàn tiền 200% nếu sản phẩm không đạt chất lượng như đã cam kết.

Dịch vụ chuyên nghiệp

GLU cung cấp dịch vụ may đồng phục chuyên nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Xưởng may nhận thiết kế mẫu miễn phí, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình và có sẵn mẫu mã đa dạng để khách hàng tham khảo.

Thêm vào đó, GLU còn nhận đơn hàng gấp, giao hàng toàn quốc và luôn có những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Với kinh nghiệm và năng lực sản xuất, GLU tự tin mang đến những sản phẩm đồng phục chất lượng cao, làm hài lòng mọi khách hàng.

Liên hệ may đồng phục chất lượng, giá tốt tại Đồng Phục GLU

Đồng Phục GLU được đánh giá là sự lựa chọn tối ưu khi tìm kiếm những mẫu đồng phục đẹp, chất lượng cho doanh nghiệp. Gây ấn tượng bởi kinh nghiệm lâu năm, dịch vụ chuyên nghiệp, mức giá thành tốt, GLU đảm bảo sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm đồng phục ưng ý nhất. Liên hệ ngay để được tư vấn, hỗ trợ và đặt may!

Thông tin liên hệ:

●Địa chỉ: Số 62 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM.

●Website: https://maydongphucglu.com/

●Đặt hàng: 0902.420.833.

●Hotline: 028.6650.8833.

●Email: maydongphuc.glu@gmail.com.

Đồng Phục GLU đã và đang không ngừng nỗ lực để trở thành đối tác đồng hành tin cậy trên hành trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp. Với sứ mệnh tạo ra những bộ đồng phục độc đáo, phản ánh đúng bản sắc của từng thương hiệu, sản phẩm GLU mang đến không những chất lượng mà còn góp phần vào sự thành công và hài lòng của khách hàng.