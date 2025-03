Bạn cần biết Đồng phục Phước Thịnh - Xưởng may áo sơ mi đồng phục công sở, chuẩn form thanh lịch (PR) - Áo sơ mi công sở không chỉ là trang phục quen thuộc mà còn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, góp phần định hình hình ảnh doanh nghiệp. Đồng thời, đồng phục sơ mi còn tạo sự đồng nhất, nâng cao tính chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và đối tác.

Vì vậy, Đồng Phục Phước Thịnh không ngừng cải tiến thiết kế, nâng cấp chất liệu và ứng dụng công nghệ may tiên tiến để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, không chỉ bền đẹp mà còn giúp doanh nghiệp khẳng định dấu ấn thương hiệu, nâng tầm hình ảnh chuyên nghiệp trong mọi môi trường làm việc.

Đồng phục Phước Thịnh cung cấp dịch may áo sơ mi đồng phục chuẩn form thanh lịch, nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp

Điểm nổi bật những bộ áo sơ mi đồng phục được Phước Thịnh thiết kế

Khi chọn đồng phục, mỗi doanh nghiệp đều chú trọng đến thiết kế, chất liệu, kiểu dáng và sự thoải mái. Đồng Phục Phước Thịnh mang đến những chiếc áo sơ mi đồng phục hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Chất liệu vải may cao cấp

Phước Thịnh sử dụng các loại vải như kate, cotton, lụa tổng hợp, đảm bảo độ bền cao, hạn chế nhăn và thấm hút mồ hôi tốt. Nhờ đó, nhân viên văn phòng có thể vận động thoải mái suốt cả ngày dài mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, lịch sự và chuyên nghiệp, đặc biệt là khi gặp đối tác, khách hàng hay trong những dịp giao tiếp quan trọng khác.

Quy trình sản xuất khép kín - Công nghệ may tiên tiến

Với quy trình sản xuất khép kín cùng kỹ thuật may tiên tiến như may công nghệ tự động, may vi tính,... nên các sản phẩm của Đồng Phục Phước Thịnh đạt độ hoàn thiện tối đa, đường kim sắc nét và chắc chắn. Form áo được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp với nhiều dáng người, tôn lên phong thái chuyên nghiệp của người mặc.

Linh hoạt trong thiết kế, may đo theo yêu cầu từng doanh nghiệp

Hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có phong cách riêng, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và thiết kế mẫu và logo cho áo sơ mi phù hợp với đặc trưng thương hiệu. Bên cạnh đó, dịch vụ may đo theo yêu cầu giúp doanh nghiệp có bộ đồng phục đồng nhất nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái và vừa vặn cho từng nhân viên.

Áo sơ mi đồng phục Phước Thịnh mang đến sự chỉn chu, thoải mái, chuyên nghiệp.

Đồng Phục Phước Thịnh phục vụ may đo áo sơ mi đồng phục theo nhu cầu của khách hàng

Phước Thịnh cung cấp dịch vụ may đo áo sơ mi đồng phục theo nhu cầu với nhiều lợi ích vượt trội:

- May đo theo số đo riêng của từng nhân viên: Đảm bảo áo vừa vặn, tôn dáng, mang lại sự thoải mái tối đa. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp đầy đủ bảng size và tư vấn chuyên nghiệp cho mọi vóc dáng, từ người ốm đến người thừa cân giúp mỗi người đều dễ dàng lựa chọn kích cỡ áo phù hợp nhất.

- Thiết kế đa dạng, tùy chỉnh theo phong cách doanh nghiệp: Từ cổ áo, tay áo, dáng ôm hay suông, Phước Thịnh đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu.

- Chất liệu cao cấp, phù hợp với nhiều ngành nghề: Vải kate, cotton, bamboo, lụa tổng hợp… mềm mại, bền đẹp, thấm hút mồ hôi tốt.

- Công nghệ may hiện đại: Đường may sắc nét, tỉ mỉ giúp áo giữ form tốt, hạn chế nhăn, mang lại diện mạo chuyên nghiệp..

- Dịch vụ tư vấn tận tâm – hỗ trợ thiết kế miễn phí: Hỗ trợ thiết kế miễn phí, giúp doanh nghiệp chọn mẫu phù hợp nhất với đặc thù công việc.

- Sản xuất số lượng lớn với thời gian nhanh chóng: Với năng lực sản xuất lên đến hàng nghìn chiếc áo mỗi tháng, chúng tôi có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, từ đơn hàng nhỏ lẻ đến các lô hàng lớn, đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Áo sơ mi đồng phục may đo, thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp tại Phước Thịnh Uniform

Bảng giá may áo sơ mi đồng phục tại Phước Thịnh Uniform

Với lợi thế xưởng may trực tiếp, Đồng Phục Phước Thịnh cam kết mang đến sản phẩm áo sơ mi công sở chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu từ doanh nghiệp lớn đến nhỏ. Tham khảo ngay bảng giá may áo sơ mi tại Phước Thịnh Uniform:​

Bảng giá may áo sơ mi đồng phục tại Phước Thịnh Uniform

Lợi ích của Xưởng May Phước Thịnh mang đến cho khách hàng và đối tác

Với phương châm "Chất lượng tạo nên uy tín", Đồng Phục Phước Thịnh tự hào là một trong những công ty may áo đồng phục công sở chú trọng đến từng chi tiết từ chất liệu vải cho đến quy trình may, đảm bảo mỗi bộ đồng phục đều đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Đồng Phục Phước Thịnh luôn tư vấn và hỗ trợ tận tình giúp khách hàng lựa chọn đồng phục công sở hoàn hảo

Nhờ hệ thống cơ sở sản xuất hiện đại và quy mô lớn, Phước Thịnh có khả năng xử lý các đơn hàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo sản phẩm đúng chất lượng và tiến độ đã thỏa thuận với khách hàng. Hãy liên hệ với ngay qua thông tin sau để nhận báo giá và tư vấn chi tiết sản phẩm.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ 1: 919 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. HCM.

- Địa chỉ 2: 41B Đường Số 1A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM.

- Điện thoại/Zalo: 0909.59.53.56 - 0902.882.335 (Hotline - Zalo)

- Email: dongphucphuocthinh@gmail.com

- Website: https://dongphucphuocthinh.com