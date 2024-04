Bạn cần biết Đồng Phục Sài Gòn - May đồng phục team building chất lượng, giá tốt (PR) - Ngoài việc tổ chức teambuilding, một hình thức kinh doanh phổ biến hiện nay đó là đặt hàng và thiết kế đồng phục teambuilding. Teambuilding không chỉ là một hành trình du lịch mà còn để quảng bá thương hiệu và là sợi dây gắn kết tinh thần đồng nghiệp trong kinh doanh.

Đồng Phục Sài Gòn là công ty may đồng phục team building uy tín và chất lượng cao. Đơn vị tự hào là tiên phong về đồng phục tại TP.HCM và liên tục nằm trong top 3 công ty đồng phục lớn nhất Việt Nam.

Đơn vị chuyên đặt may đồng phục team building số lượng lớn cho các đối tác công ty. Không chỉ có thâm niên làm nghề hàng đầu mà còn có hàng loạt nhà máy sản xuất lớn mà công nghệ, kỹ thuật luôn được đặt ở mức cao nhất. Chính vì thế mà mỗi sản phẩm hoàn thiện tại đây đều ra đời với sự hoàn hảo và chính xác tuyệt đối.

Ý nghĩa của đồng phục teambuilding

- Khuyến khích sự gắn kết đồng đội: Hầu hết các trò chơi teambuilding đều yêu cầu mức độ gắn kết và tinh thần đồng đội cao để giành chiến thắng. Áo thun teambuilding phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể, tăng động lực và giúp các thành viên có động lực thi đấu tốt hơn. Khi các thành viên trong nhóm mặc đồng phục cùng màu sắc và kiểu dáng sẽ tạo nên sự đoàn kết trong tập thể.

- Thể hiện bản sắc riêng của đội nhóm: Áo thun teambuilding được sử dụng để nhận dạng đồng nghiệp của bạn và phân biệt họ với các nhóm khác của công ty. Một số áo thun của đội còn có in tên các thành viên trong đội ở mặt sau, điều này cũng giúp nhận biết tên các thành viên. Ngoài ra, đồng phục xây dựng đội nhóm khác nhau cho các đội cũng cho phép người chơi lập kế hoạch cho trận đấu của mình tốt hơn vì họ biết đồng đội và đối thủ của mình đang ở đâu.

- Tăng tính chuyên nghiệp: Dù công ty của bạn là một tập thể hàng nghìn người hay một công ty kinh doanh cá thể, dù là trong một không gian văn phòng hay một teambuilding trên biển thì không gì có thể nói là “chuyên nghiệp”. Chuyên nghiệp hơn một bộ đồng phục có thương hiệu tốt. logo in trên đó. Không chỉ vậy, đồng phục teambuilding còn giúp khẳng định thương hiệu, điều này rất quan trọng khi team tham dự các sự kiện, triển lãm, hay teambuilding ở những địa điểm khác nhau.

Những lý do nên may đồng phục team building tại Đồng Phục Sài Gòn

Để có một bộ đồng phục team building đẹp, chất lượng, đảm bảo đúng nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp, các tập thể thì không chỉ tiêu chí về chất liệu vải cần quan tâm mà địa chỉ đặt may áo luôn được xem là yếu tố ảnh hưởng. Một địa chỉ uy tín, chất lượng luôn mang đến cho khách hàng niềm tin hoàn toàn về công nghệ và đẳng cấp của từng sản phẩm. Hiện nay có rất nhiều khách hàng chọn may đồng phục team building tại Đồng Phục Sài Gòn vì những lý do sau:

Báo giá đầy đủ, minh bạch trong 3 giây

Đồng Phục Sài Gòn là xưởng may đầu tiên trong lĩnh vực quân phục, quân phục hải quân có dịch vụ check báo giá trực tuyến trong vòng 3 giây với độ chính xác đảm bảo 99%. Hoặc để được tư vấn và lựa chọn mẫu may phù hợp như mong muốn, khách hàng có thể inbox qua Facebook, Zalo hoặc website Đồng Phục Sài Gòn. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn tận tình 24/7 mọi lúc, mọi nơi.

Được cam kết chất lượng dịch vụ tốt nhất

Với mối quan tâm hàng đầu là chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Đồng Phục Sài Gòn luôn nỗ lực hạn chế sai sót, sơ suất ở mức thấp nhất có thể. Cùng với quy trình may rất khép kín và thống nhất, mọi quy định đều được áp dụng chính xác và thống nhất ở tất cả các bộ phận nên khách hàng hoàn toàn hài lòng. Hàng tuần, hàng tháng ở Áo đều có các buổi báo cáo và kiểm tra kỹ lưỡng máy móc, cửa ra vào nhằm sửa lỗi nhanh chóng và tránh lặp lại.

1 đổi 1 và hoàn tiền 100% nếu không đúng cam kết

Đồng Phục Sài Gòn có phương châm “Hài lòng của khách hàng là trên hết”nên mọi sai sót từ chúng tôi dù là nhỏ nhất đều không được phép xảy ra. Đồng Phục Sài Gòn cam kết mang lại sự tiện lợi - chất lượng và trải nghiệm dịch vụ phù hợp nhất nên chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Đây như một sự thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với những khách hàng đã tin tưởng chúng tôi.

Cùng với chất lượng dịch vụ sẽ có chế độ hậu mãi tốt nhất. Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu trả lại và hoàn tiền nếu xưởng may mắc lỗi hoặc sai sót không đúng về chất liệu, kiểu dáng, hình in, quy cách, cách may sai…

Đồng Phục Sài Gòn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường đồng phục. Đặc biệt còn có dịch vụ thiết kế riêng theo thiết kế của khách hàng, đảm bảo đúng phương án và nhu cầu nhằm thỏa mãn mong muốn của khách hàng. Bên cạnh đó,đơn vị còn liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm mới với ý tưởng từ nhóm thiết kế trẻ, năng động, đam mê, dễ dàng bắt kịp xu hướng của khách hàng. hàng hóa hiện đại.

Ngoài ra, khi đặt may Đồng Phục Sài Gòn số lượng lớn, khách hàng cũng sẽ tìm được mức giá thấp nhất, phải chăng nhất đảm bảo tốt hơn các đơn vị may đo đồng phục khác. Đồng thời, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại đây luôn tư vấn hàng đầu từ khâu tư vấn đến thiết kế sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm áo thun đồng phục nhóm hoàn thiện như mong muốn. Hãy đến ngay với Đồng Phục Sài Gòn để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhé!