Thế giới Đợt nắng gắt bất thường tại Nam Á (QNO) - Đối với hàng trăm triệu người ở Ấn Độ và Pakistan, đợt nắng nóng đến sớm đang thử thách giới hạn sống sót và gây sức ép rất lớn lên nguồn cung cấp năng lượng, cây trồng, sinh kế, bệnh tật...

Người dân trên đường phố Karachi (Pakistan) làm mát trong ngày hè oi bức. Ảnh: Gettyimages

Kênh CNN số ra ngày 15/4 vừa qua cho biết, Ấn Độ và Pakistan thường trải qua đợt nắng nóng mùa hè là vào tháng 5 và tháng 6, nhưng mùa nắng nóng năm nay đến sớm hơn bình thường, nhiệt độ tăng ở mức nguy hiểm hơn và dự kiến kéo dài hơn.

Theo cơ quan khí tượng Pakistan, một số khu vực của quốc gia Nam Á này trải qua đợt nắng nóng cao hơn 8 độ C so với bình thường trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 18/4/2025, như nhiệt độ ở tỉnh Balochistan lên tới 49 độ C so với mức 41 độ thường chứng kiến trước đây.

Ông Ayoub Khosa tại Balochistan cho biết đợt nắng nóng đến với cường độ cao khiến nhiều người bất ngờ, gây ra những thách thức nghiêm trọng cho cư dân nơi đây.

"Một trong những vấn đề chính là tình trạng mất điện liên tục, có thể kéo dài tới 16 giờ một ngày" - ông Ayoub Khosa nói.

Nước láng giềng Ấn Độ cũng đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt sớm hơn bình thường. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo người dân ở một số vùng phải chuẩn bị cho số ngày nắng nóng cao hơn bình thường vào tháng 4 hiện nay.

Nhiệt độ tại thủ đô Delhi - thành phố có hơn 16 triệu dân vượt quá 40 độ C ít nhất ba lần trong tháng 4/2025 - cao hơn 5 độ so với mức trung bình theo mùa.

Một số tiểu bang lân cận cũng phải đối mặt với cái nóng thiêu đốt bao gồm Rajasthan - nơi người dân đang phải vật lộn để đối phó và các báo cáo về bệnh tật liên quan nắng nóng bắt đầu xuất hiện.

Trước đó, nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở một số vùng của Rajasthan, đạt 44 độ C vào đầu tuần này.

Bà Anita Soni tại Rajasthan nói, cái nóng tệ hơn nhiều so với những năm trước và bà lo lắng về tác động của nắng nóng đối với trẻ em và phụ nữ. Cạnh đó, người lao động ngoài trời ngay lập tức thiếu nước uống, cảm thấy buồn nôn, chóng mặt.

Khách du lịch phải bổ sung nước uống trong chiều hè nóng nực ở New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 10/4/2025. Ảnh: Gettyimages

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ tăng cao đang thử thách giới hạn của con người, khiến hàng chục nghìn người ở Ấn Độ và Pakistan tử vong vì các căn bệnh liên quan đến sóng nhiệt trong những thập kỷ gần đây.

Những tác động dây chuyền sẽ rất tàn khốc, theo chuyên gia Mehrunissa Malik về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Pakistan, hậu quả có thể xảy ra bao gồm từ tình trạng thiếu lương thực, khan hiếm nước, thiếu hụt điện, hạn hán đến lũ quét do băng tan...



Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ và Pakistan có thể nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng khí hậu với hơn 1 tỷ người sẽ bị ảnh hưởng.