Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E: "Không thực hiện đúng hợp đồng thi công sẽ thay nhà thầu khác" (QNO) - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Ảnh khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam liên quan việc Công ty CP Tập đoàn Thuận An là một trong những nhà thầu đang tham gia thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Một hạng mục của gói thầu XD02 đang thi công. Ảnh: HỒ QUÂN

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (đoạn km15+270 - km89+700) qua các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam được triển khai khởi công vào ngày 7/3/2023. Bộ GTVT giao cho Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị được giao quản lý dự án. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư là 1.848,239 tỷ đồng; tiến độ thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025.

Công trình chia làm 3 gói thầu; liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An (sau đổi thành Công ty CP Tập đoàn Thuận An) - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An trúng gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn km40+00 - km71+500. Giá trúng thầu gói thầu XD02 hơn 507 tỷ đồng.

Sau khi ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An bị bắt, dư luận rất quan tâm đến việc nhà thầu này liệu có tiếp tục đảm bảo nguồn tài chính, nhân lực để triển khai thi công phần việc của doanh nghiệp tại gói thầu XD02.

Theo ông Nguyễn Xuân Ảnh, ai sai thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 4 kiểm tra, rà soát toàn diện và có báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện của nhà thầu này trong liên danh gói thầu XD2; việc bố trí nguồn tài chính, nhân lực trên công trường hiện nay ra sao... để chủ đầu tư có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, nguyên tắc nhà thầu đã tham gia gói thầu thì phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu Thuận An không thực hiện đúng theo hợp đồng, chủ đầu tư sẽ thay thế, hoặc điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ thuật công trình trọng điểm này.

Được biết, ngày 15/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người liên quan về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.