Giao thông - Xây dựng Dự án Khu đô thị Bách Đạt đã thấy “lối ra” (QNO) - Qua buổi kiểm tra thực tế và làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng chiều 7/3, dự án Khu đô thị Bách Đạt (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đang cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế và chỉ đạo tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cơ bản xong phần trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Dự án Khu đô thị Bách Đạt nằm trong khu vực đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đây là một trong số 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, có tình trạng khiếu kiện kéo dài do lượng lớn người mua đất mòn mỏi đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ).

Thông tin đến các bên liên quan tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cho biết, đến thời điểm hiện tại phần trách nhiệm của cơ quan nhà nước với dự án Khu đô thị Bách Đạt đã cơ bản xong.

UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai các thủ tục liên quan; yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành việc nộp thuế, tiền nợ thuế...; khôi phục giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty CP Bách Đạt An để chủ đầu tư tiếp tục triển khai.

Đơn vị thi công thông tin, Khu đô thị Bách Đạt An thi công thêm 20% tổng khối lượng từ khi dự án được gia hạn tiến độ. Ảnh: QUỐC TUẤN



"UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An nộp tiền ký quỹ để có cơ sở gia hạn tiến độ thực hiện dự án (đã gia hạn đến cuối năm 2025). Đồng thời làm việc với Công ty CP Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam để 2 đơn vị này phải có hợp đồng cam kết trước lãnh đạo tỉnh về việc phối hợp, chuẩn bị vốn, nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án này" - ông Trần Nam Hưng nói.

Cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Điện Bàn tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên chỉ đạo 2 công ty liên quan phối hợp tích cực, tập trung thi công.

Đơn vị thi công Khu đô thị Bách Đạt An thông tin, từ khi dự án được gia hạn tiến độ, khu đô thị đã thi công thêm được 20% tổng khối lượng.

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tại dự án Khu đô thị Bách Đạt là 81.754m2 với 82 hộ. Trong đó, đã chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 59.642m2.

Phân kỳ và giao tiến độ xử lý cụ thể

Về phương án xử lý cụ thể các phần việc còn lại để tỉnh có cơ sở cấp GCNQSĐ cho các hộ cá nhân mua đất tại Khu đô thị Bách Đạt, lãnh đạo tỉnh tạm chia thành 3 nhóm và đề nghị các bên liên quan quyết liệt triển khai, hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại diện UBND phường Điện Ngọc báo cáo vướng mắc của dự án. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cụ thể, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, với 1 hộ đã có phương án bồi thường được duyệt, đề nghị Điện Bàn khẩn trương chi trả đúng theo quy định trong tháng 3/2025.

Với nhóm thứ 2, tức với các trường hợp có thuận lợi trong việc lên phương án bồi thường, lãnh đạo tỉnh đề nghị trong tháng 4/2025 Điện Bàn phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường.

Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, trong trường hợp có phát sinh khiếu kiện thì địa phương cần thêm 60 ngày (từ tháng 4/2025) để xử lý các hồ sơ của nhóm này.

Nhóm vướng mắc, phức tạp nhất là các hộ dân làm nhà trên đất mà không phải đất ở, không có GCNQSĐ, không có giấy phép xây dựng (diện tích gần 1,1ha)...

Khu vực hiện có nhiều hộ dân làm nhà trên đất mà không phải đất ở, không có GCNQSĐ, không có giấy phép xây dựng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo lãnh đạo UBND phường Điện Ngọc, phường đã làm việc nhiều phiên, trực tiếp gửi văn bản đề nghị người dân cung cấp hồ sơ nguồn gốc đất, tuy nhiên khá nhiều trường hợp không hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đề nghị UBND phường Điện Ngọc trong tuần tới ra thông báo lần cuối, nếu các hộ dân thuộc nhóm trên không cung cấp được thêm giấy tờ gì khác thì xem như không có giấy tờ hợp lệ. Trong vòng 2 tuần sau đó, UBND phường Điện Ngọc hoàn thành thủ tục xác nhận nguồn gốc đất (cuối tháng 3/2025).

"Đến ngày 15/5/2025, các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc công nhận đất ở cho các hộ dân có đầy đủ thủ tục pháp lý. Đến tháng 7/2025 phải có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nếu sớm hơn thì càng tốt. Còn các trường hợp không hợp tác hoặc không có giấy tờ thì tách riêng để tiếp tục xử lý theo quy định, không thể chờ mãi được" - ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng thông tin giải pháp và tiến độ xử lý vướng mắc các dự án của Công ty CP Bách Đạt An:

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, với chủ trương cho phép phân kỳ thực hiện dự án của tỉnh Quảng Nam để tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tại Khu đô thị Bách Đạt nếu phân kỳ 1 làm xong thì có thể cấp GCNQSĐ cho một số cá nhân ngay chứ không đợi đến khi hoàn tất toàn bộ dự án mới xem xét như trước đây.

"Với việc giao tiến độ cụ thể và tiến triển thực tế của dự án, phấn đấu trong năm 2025 sẽ hoàn thành cả 2 phân kỳ của Khu đô thị Bách Đạt để có sổ cho người dân" - ông Trần Nam Hưng nói.