Giao thông - Xây dựng Dự án Liên kết vùng miền Trung qua địa bàn huyện Bắc Trà My: Dân kêu khổ vì chậm tiến độ thi công (QNO) - Người dân ở huyện Bắc Trà My chấp nhận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Liên kết vùng miền Trung qua địa bàn huyện. Thế nhưng, hơn một năm qua, họ phải chịu cảnh sống chung với nắng bụi, mưa lầy do dự án thi công chậm chạp.

Nhiều nhà dân phủ bạt che kín căn nhà vì bụi đường, ảnh chụp sáng ngày 1/4/2025. Ảnh: PHAN VINH

Ảnh hưởng đời sống dân sinh

Người dân sống dọc tuyến đường quốc lộ 40B, đoạn từ xã Trà Dương lên thị trấn Trà My (Bắc Trà My) gặp khó khăn trong sinh hoạt, đi lại do nhiều đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ô gà.

Nhà sát bên đường nên từ khi công trình thi công, chị Hoàng Thị Huế (thôn 2, xã Trà Dương) phải thay đổi tất cả cánh cửa trong nhà và ngoài cổng. Từ dạng cửa lưới, song sắt, chị thay bằng cửa tôn, che kín để cản bớt bụi, tuy nhiên, theo chị, phương án này chỉ hạn chế một phần chứ không thể giải quyết triệt để ô nhiễm.

Nhà chị Huế lắp cửa tôn kín nhằm hạn chế bụi bay vào nơi sinh hoạt, ảnh chụp sáng ngày 1/4/2025. Ảnh: PHAN VINH

“ Nhà tôi ngay dưới con dốc, xe lớn chạy xuống với tốc độ cao, bụi kéo theo mù mịt vào khu dân cư. Đóng cửa kín cả ngày nhưng đồ đạc vẫn bị bám bụi mịn, ngày nào cũng lau chùi, dọn dẹp nhưng đâu lại vào đấy. Vào mùa nắng cao điểm, ở trong nhà mà chúng tôi phải đeo khẩu trang. Chị Hoàng Thị Huế

Cách nhà chị Huế khoảng 3km, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Phụng (tổ dân số Mậu Cà, thị trấn Trà My) cho biết, trước đây đường quốc lộ 40B cũ thấp hơn nền nhà bà nhưng khi triển khai thi công dự án, nền đường cao hơn, khiến nước chảy tràn vào nhà bà mỗi khi có mưa lớn. Gia đình bà Phụng là một trong những hộ đồng thuận cùng chủ trương giải tỏa đền bù để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường sớm nhất với phần diện tích bị ảnh hưởng gần 100m2 và hàng rào, cổng ngõ.

Nền đường cao hơn nền nhà hơn 1m khiến nước chảy vô nhà người dân, ảnh chụp sáng ngày 1/4/2025. Ảnh: PHAN VINH

"Đầu tiên, người dân chúng tôi mong muốn công trình sớm triển khai thi công dứt điểm để không còn cảnh bụi bẩn, ô nhiễm. Mặt khác, những hạng mục công trình phụ như mương - cống thoát nước cũng cần được đầu tư đồng bộ để giải quyết tình trạng nước tràn vào nhà dân khi trời mưa" - bà Phụng nói.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Thúy Phụng nói về tình cảnh khó khăn của người dân sống ven đường:

Chậm trễ tiến độ

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam được khởi công vào tháng 7 năm 2023, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án với tổng chiều dài 31,85km đi qua các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My.

Tiến độ thi công chậm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của người dân và các phương tiện tham gia giao thông, ảnh chụp sáng ngày 1/4/2025. Ảnh: PHAN VINH

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025, với thời gian thi công 870 ngày. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ và điều kiện thời tiết bất lợi. Tính đến tháng 3/2025, tổng khối lượng thi công mới đạt khoảng 17,74% giá trị hợp đồng.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My, việc giải tỏa đền bù để bàn giao mặt bằng cho dự án được chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt và người dân đồng thuận cao. Dự án qua địa bàn huyện dài 5,7km, ảnh hưởng đến 229 hộ ở xã Trà Dương và thị trấn Trà My.

Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh chụp sáng ngày 1/4/2025. Ảnh: PHAN VINH

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 5,4km, còn 2 hộ dân giải tỏa trắng đang chờ chỉnh lý theo chính sách đền bù mới và 4 hộ phát sinh do chỉnh tuyến. Mặt bằng để thi công dự án qua địa bàn huyện Bắc Trà My đã bàn giao từ khoảng tháng 4/2024.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho biết, địa phương có 32 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án Liên kết vùng miền Trung và đã bàn giao mặt bằng từ 8/2023. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, dự án vẫn đang trong quá trình thi công, người dân liên tục có phản ánh đến chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm và bất cập vì hạng mục công trình thoát nước ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My nói về những mong muốn của người dân địa phương: