Thế giới Dự báo ca tử vong vì kháng thuốc kháng sinh tăng vọt (QNO) - Báo cáo đăng trên Tạp chí y khoa The Lancet cho biết, số ca tử vong do siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh sẽ tăng vọt từ năm 2025 đến 2050, gây nên cái chết của hơn 39 triệu người nếu không có biện pháp khắc phục.

Sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi - một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Ảnh: Imperial

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể gây ra hơn 39 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong 25 năm tới và gián tiếp góp phần gây ra thêm 169 triệu ca tử vong.

Như vậy, đến năm 2050, số ca tử vong hằng năm do trực tiếp hoặc liên quan đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh sẽ lần lượt là 1,91 triệu và 8,22 triệu, thể hiện mức tăng gần 68% và 75% mỗi năm so với số ca tử vong do các trường hợp tương tự vào năm 2022.

Các nhà nghiên cứu thuộc Dự án nghiên cứu toàn cầu về tình trạng kháng thuốc kháng sinh viết trên The Lancet dự đoán sự gia tăng đó sẽ gây sức ép lên các hệ thống y tế, nền kinh tế quốc gia và góp phần gây ra thiệt hại về tổng sản phẩm quốc nội hằng năm từ 1.000 - 3.200 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, tỷ lệ tử vong liên quan đến kháng thuốc kháng sinh cao nhất xảy ra ở châu Phi cận Sahara và Nam Á, đặc biệt do bệnh lao kháng nhiều loại thuốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kháng thuốc kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng không còn phản ứng với thuốc hoặc những thay đổi về mặt di truyền ở những sinh vật này, hoặc thường xuyên hơn là do sử dụng sai và lạm dụng thuốc để điều trị, ngăn ngừa hoặc kiểm soát nhiễm trùng ở người, động vật và thực vật.