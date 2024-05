Giáo dục - Việc làm Dự kiến 17.400 thí sinh tại Quảng Nam đăng ký kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (QNO) – Sáng nay 2/5, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết năm học 2023 - 2024, tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ có tổng cộng 17.400 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 200 thí sinh so với năm trước.

Tại các trường trên địa bàn tỉnh, các thí sinh được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - 2024. Ảnh: Q.H

Ông Đỗ Quang Khôi - Trưởng phòng Quản lý chất lượng và giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT) cho biết, trong số thí sinh đăng ký tham gia năm nay có khoảng 16.600 học sinh lớp 12 và số còn lại là thí sinh tự do.

Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập 1 hội đồng coi thi do sở chủ trì với dự kiến 55 điểm thi. Số lượng cán bộ coi thi, giám sát khoảng hơn 1.000 người. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ; đề thi, bài thi được bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động liên tục 24 giờ/ngày...



Cạnh đó, Sở GD-ĐT Quảng Nam sẽ huy động các cán bộ, giáo viên và nhân viên từ các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trường phổ thông chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường THCS đủ điều kiện để tham gia tổ chức kỳ thi.