Quốc phòng Dự kiến ngày 4/5, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam (QNO) - Ngày 17/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng ký ban hành Kế hoạch số 3074 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh (4/5/1945 - 4/5/2025).

Các LLVT tỉnh tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ khai mạc Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Mục đích lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tỉnh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân Quảng Nam, nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xây dựng LLVT nhân dân tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra vào ngày 4/5/2025, do UBND tỉnh chủ trì tổ chức với nhiều nội dung, chương trình ý nghĩa, cùng sự góp mặt của gần 850 đại biểu và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

Để đảo đảm công tác chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm, UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung diễn văn kỷ niệm và bảo đảm mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo chương trình lễ kỷ niệm, hoạt động gặp mặt, thăm các đơn vị quân đội và bảo đảm đón các đoàn cựu chiến binh, các tướng lĩnh quân đội về thăm chiến trường xưa.

Ngoài ra, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng, bảo đảm hội trường, âm thanh, ánh sáng, maket trang trí cổ động trực quan phục vụ lễ kỷ niệm...