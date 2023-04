5 tỉnh miền Trung tham gia Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2023

(QNO) - Nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá giới thiệu điểm đến, hình ảnh, sản phẩm du lịch 5 tỉnh, thành gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình phối hợp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tại thị trường Hà Nội - VITM Hà Nội 2023.

Đoàn du lịch Quảng Nam tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội 2023. Ảnh VS

Từ ngày 13-16/4, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế - VITM 2023 với sự tham gia của ngành du lịch 5 tỉnh, thành phố miền Trung gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.

Tại hội chợ, 37 doanh nghiệp trong ngành du lịch 5 tỉnh, thành tham gia tại gian hàng chung với các hoạt động như trưng bày ấn phẩm, vật phẩm; cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu điểm đến và các gói dịch vụ du lịch; các đơn vị, doanh nghiệp du lịch chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch và giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm các đối tác tại hội chợ; tặng quà lưu niệm cho du khách và giới thiệu chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh, thành trong năm 2023.

Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của ngành du lịch Đà Nẵng tại hội chợ VITM Hà Nội 2023. Ảnh VS

Riêng ngành du lịch Quảng Nam có 8 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ gồm: Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn; Citadines Pearl Hoi An; Shilla Monogram Quang Nam Da Nang; Bellerive Hội An and Spa; Wyndham Garden Hoi An hotel; Almanity Hoi An Resort & Spa; Hoi An Express Travel; Hoi An Tourist Holding Company.