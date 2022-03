Ấn tượng với Đảo Ký ức Hội An

(QNO) - Là điểm tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Đảo Ký ức Hội An là một trong những địa chỉ đi đầu về phát triển du lịch xanh song hành cùng trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đặc sắc cho du khách.

Cầu Ánh Trăng phục vụ cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022.

Sẵn sàng cho sự kiện lớn

Được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc Gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Đảo Ký ức Hội An đã đầu tư hàng chục tỷ đồng hoàn thiện nhiều hạng mục nhằm khẳng định định hướng phát triển du lịch xanh song hành cùng du lịch văn hóa suốt nhiều năm qua.

Theo bà Thân Thị Thu Huyền – Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An, bên cạnh khai thác yếu tố văn hóa - nghệ thuật, các hoạt động của Ký ức Hội An luôn hướng tới sự thân thiện với môi trường, thiên nhiên, trở thành điển hình trong việc kết hợp hoàn hảo giữa du lịch xanh và du lịch văn hóa.

Dự kiến, tháng 3 này, Ký ức Hội An sẽ hoàn thiện cầu bộ hành “Ánh Trăng thương cảng” nối phường Cẩm Châu và phường Cẩm Nam (TP.Hội An). Đây là cây cầu được thiết kế độc đáo với chiều dài 110m, mang đậm tính nghệ thuật và hài hòa trong cảnh quan chung của khu phố cổ. Cầu Ánh Trăng sẽ được sử dụng cho việc di chuyển trong Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và dự kiến mở cửa đón du khách tham quan sau đó. Đây là công trình được kỳ vọng trở thành điểm check-in mới của Hội An trong năm 2022.

Đặc biệt, show diễn thực cảnh Ký ức Hội An cũng sẽ được thay hiệu ứng ánh sáng mới. Các hiệu ứng 3D hiện đại kết hợp cùng sân khấu ngoài trời rộng hứa hẹn mang lại cho du khách một “bữa tiệc của những giác quan” bùng nổ cảm xúc trong hành trình du hành ngược thời gian 400 năm lịch sử trở về với vùng đất Fafto nhộn nhịp giao thương, giao thoa văn hoá với con đường gốm sứ, tơ lụa trên biển và những câu chuyện văn hóa tinh hoa về đất, về con người phố Hội.

Trước đó, hàng loạt minishow mới đã được Ký ức Hội An ra mắt, tăng thêm trải nghiệm độc đáo về văn hóa và lịch sử cho du khách. Hơn 20 minishow tại Công viên Ấn Tượng Hội An, mỗi minishow mang tới một câu chuyện riêng biệt. Nếu như “Chuyện tình Bà chúa Tằm Tang”, “Rước nước” đưa khán giả hòa mình vào những điển tích, nghi thức tâm linh màu nhiệm; “Tiên nữ” hay “Múa lụa” làm say lòng du khách với vũ điệu mê hoặc thì “Đám cưới Công chúa Ngọc Hoa”, “Trại Hò đánh hổ” hay “Tuyển tướng” sẽ tái hiện những câu chuyện lịch sử có thật, khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh dân tộc và tinh thần thượng võ người Việt.

Chương trình thực cảnh Ký Ức Hội An bổ sung hiệu ứng ánh sáng mới.

Hoàn thiện trải nghiệm trọn vẹn tại Đảo Ký ức Hội An, Khu nghỉ dưỡng Hoi An Memories Resort & Spa bổ sung thêm nhiều thảm xanh mới, kết hợp hoàn hảo kiến trúc cổ và hiện đại mang trọn vẻ đẹp thuần khiết và nên thơ giữa lòng sông Hoài. Khu vực nhà hàng An Bistro và Chill Bar được bố trí tại hồ bơi vô cực giúp du khách có thể thưởng thức một bữa ăn nhẹ, tiện lợi trọng không gian xanh mướt.

Cùng Quảng Nam phát triển

Ra mắt đầu tiên năm 2018 với show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam, sau hơn 4 năm hoạt động, Ký ức Hội An đã đưa hàng triệu lượt du khách gần xa chạm vào hồn cốt văn hóa Hội An và khơi dậy mạch cảm xúc khác biệt về vùng đất di sản này.

Những tâm huyết phát triển văn hóa, phát triển bền vững trong suốt thời gian hoạt động của Ký ức Hội An được địa phương và du khách ghi nhận. Trong năm 2022, Hội An đã chính thức đưa Ký ức Hội An vào tour tham quan phố cổ góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách khi tới với Hội An. Tour trải nghiệm trọn gói 1 ngày bao gồm: tham quan di tích, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà và cuối cùng là xem show diễn Ký ức Hội An.

Đảo Ký Ức Hội An điểm đến du lịch xanh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc Gia 2022 được đánh giá là sự kiện đặc biệt nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên tổ chức trên sân khấu thực cảnh, giảm thiểu tối đa việc sân khấu hóa. Trong đó, sự lồng ghép hoàn hảo giữa khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng và các màn trình diễn văn hóa nghệ thuật độc đáo được kỳ vọng mang đến cho người xem những phút giây thăng hoa, tạo nên ký ức khó quên trong lòng du khách.

Tất cả đã sẵn sàng cho “bữa tiệc” hoành tráng của âm thanh, ánh sáng và các giá trị văn hóa song hành cùng thông điệp mạnh mẽ về du lịch xanh mà Quảng Nam đang hướng tới.