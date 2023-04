Bát nháo hàng rong ở phố cổ Hội An

(QNO) - Bu bám, cò mồi, chèo kéo khách tham quan..., chuyện không mới nhưng nhiều năm qua chính quyền TP.Hội An vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Bán hàng rong chen vào đoàn tham quan để chào mời mua hàng lưu niệm. Ảnh: G.K

Nữ du khách Hàn Quốc bị giật mình khi con chim tre từ đâu lao tới đâm vào đầu. Cách đó vài mét, một thanh niên tay cầm những con chim tre xanh đỏ thủng thẳng bước tới cúi nhặt, tiếp tục ném lên cao như chẳng có chuyện gì. Nữ du khách Hàn Quốc tỏ vẻ bực bội, bước đi.

Có mặt tại khu vực Hội quán Quảng Đông (đường Trần Phú, TP.Hội An) chiều 13/4 dễ dàng chứng kiến hình ảnh nhiều du khách bị chim tre bay đâm vào người như nữ du khách Hàn Quốc. Điều đáng nói không thấy lực lượng quản lý xua đuổi hoặc nhắc nhở.

[VIDEO] - Bát nháo hàng rong trong phố cổ Hội An:

Your browser does not support the video tag.

Bu bám, chèo kéo, quấy rầy khách tham quan phố cổ đã, đang diễn ra hàng chục năm nay với nhiều cách thức khác nhau. Ngoài chim tre có thể kể đến thiệp điện tử, đồ chơi trẻ em, kể cả trái cây, bánh bao, bánh chưng, bắp luộc... cũng được người bán hàng rong đem ra rao mời du khách khá phổ biến trong khu vực phố cổ. Một số nhà hàng còn cho nhân viên tràn ra đường chen lấn chèo kéo khách. Phố cổ đã đông đúc ồn ào, càng bát nháo.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, thời gian qua các cấp, ngành của thành phố đã tăng cường kiểm tra, đẩy đuổi những người buôn bán hàng rong ra khỏi phố cổ, kết quả ban đầu khá khả quan. Đặc biệt, Hội An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban, hàng tuần họp giao ban với sự tham dự của các cấp ngành liên quan, kịp thời nắm bắt tình hình đề ra giải pháp nhằm lập lại trật tự phố cổ.

Nhân viên nhà hàng tràn xuống phố chèo kéo, chào mời khách. Ảnh: G.K

“Bên cạnh tăng cường kiểm soát vé, từ tháng 2 thành phố cũng ra quân làm quyết liệt chuyện buôn bán chim tre, hàng rong trong phố cổ cả ban ngày lẫn ban đêm. Trước mắt, sẽ di dời những người bán chim tre về phía Vườn tượng An Hội và Công viên Đồng Hiệp (đường Nguyễn Phúc Chu).

Tiếp đến, sắp xếp lại các hoạt động bán hàng rong, kiểm soát ngõ hẻm, tuyên truyền vận động người dân, nhất là 2 phường Cẩm Phô, Minh An về hoạt động buôn bán, kinh doanh, mỹ quan, văn minh đô thị… Nên bây giờ phải làm quyết liệt, những loại hàng hóa không phù hợp hay bán buôn, cò mồi, chèo kéo, gây phiền toái du khách phải xử lý ngay” - ông Lanh nói.

Tình trạng bán hàng rong khá phổ biến trên đường phố Hội An. Ảnh: G.K

Thực tế, hoạt động bán hàng rong, chim tre, quấy rầy du khách tham quan phố cổ hầu như không giảm, thậm chí bát nháo hơn. Tình trạng này diễn ra hàng giờ, hàng ngày, thậm chí không hiếm bắt gặp trường hợp những người buôn bán hàng rong cự cãi, tranh giành khách nhưng hầu như không thấy lực lượng chức năng can thiệp, xử lý.

Nhiều ý kiến cho rằng, trước khi Hội An siết chặt quản lý bán vé vào phố cổ cần làm trong sạch môi trường du lịch mà cụ thể là chấm dứt tình trạng người bán hàng rong chèo kéo, gây phiền toái cho du khách khi vào tham quan phố cổ.