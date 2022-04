Biển An Bàng đông khách du lịch trở lại

(QNO) - Sau gần 3 năm phải “ngủ đông” vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vài tuần gần đây, biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) lại trở lại không khí sôi động với hàng nghìn khách du lịch quay trở lại để tham quan, tắm biển và nghỉ ngơi. Điều này khiến cho vùng biển đẹp, nổi tiếng này thêm nhộn nhịp, người làm du lịch địa phương có thêm thu nhập.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến biển An Bàng vui chơi, tắm biển. Ảnh: N.Q

Độ 15h chiều hằng ngày, có tới hàng nghìn du khách và người dân đổ về An Bàng để tắm biển, thưởng thức những món hải sản tươi ngon, mang đậm hương vị biển, làm không khí nơi đây thêm nhộn nhịp.

Cũng nhờ du khách quay lại mà việc kinh doanh, buôn bán hàng rong, dịch vụ du lịch, nhà hàng của người dân được khởi sắc.

Niềm vui của người bán hàng rong khi có khách du lịch. Ảnh: N.Q

Mỗi chiều đi bộ hơn 5km, trên đôi vai gánh hàng rong ra biển An Bàng để bán cho du khách, bà Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, xã Cẩm Hà) cho hay, trước đây chưa có dịch Covid-19, bà bán được hơn 100 đĩa đu đủ trộn, bánh tráng nướng mỗi ngày. Gánh hàng của bà rất đông khách, mỗi ngày có thể chothu nhập khoảng 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Tuy không nhiều nhưng giúp gia đình bà có nguồn trang trải cuộc sống.

Khách Tây thích trải nghiệm ở biển An Bàng. Ảnh: N.Q

“Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, tôi nghỉ bán đồ ăn vặt, các thành viên gia đình làm dịch vụ du lịch cũng thất nghiệp, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Việc chi tiêu hằng ngày cũng phải cân nhắc đủ thứ. Tôi mong dịch bệnh sẽ qua đi, sức khỏe ổn định để tiếp tục mưu sinh với gánh hàng rong, dù vất vả nhưng có nguồn thu nhập là tôi vui lắm rồi” - bà Minh phấn khởi.



Trẻ em vui thích tắm biển cùng phụ huynh sau giờ học ở trường. Ảnh: N.Q

Còn ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội đầu bếp Quảng Nam, chủ nhà hàng Deck House cho biết, gần đây du khách Tây, Việt có quay lại dùng các dịch vụ, sản phẩm của hàng hàng, nhưng số lượng còn ít, vì mùa du lịch biển mới bắt đầu.

“Sắp tới tôi sẽ tăng cường đội ngũ nhân sự, sáng tạo thêm nhiều món ăn ngon nhằm phục vụ du khách. Khi có điều kiện tôi sẽ tổ chức các sự kiện âm nhạc, lễ hội… để thu hút du khách đến với biển An Bàng” – ông Thuận chia sẻ.

Khách du lịch sử dụng các dịch vụ và ăn uống tại nhà hàng quán xá khá đông. Ảnh: N.Q

Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng, khách du lịch, người dân tập trung tại biển An Bàng khá đông, song công tác an ninh, cứu hộ luôn được tăng cường cả trên bờ lẫn dưới nước. Người dân và du khách cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh bờ biển. Nhiều bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm các môn thể thao biển như mô tô nước, ca nô kéo dù bay…

Ông Nguyễn Mười (phường Cẩm An) – bảo vệ bãi tắm biển An Bàng cho hay, đội cứu hộ của ông có 7 thành viên được UBND phường Cẩm An thuê và trả lương hàng tháng. Hằng ngày, cả đội chia nhau túc trực trên bờ lẫn dưới biển để quan sát, nhắc nhở người dân và du khách tắm biển không bơi ra vùng nước nguy hiểm, lên bờ đúng giờ quy định.

“Tuy nhiên, 2 năm qua vì dịch bệnh Covid-19 nên không có khách du lịch đến tắm biển, công việc của cả đội bị gián đoạn, gần như không có thu nhập. Nay khách du lịch quay trở lại, tôi và các thành viên của đội vui lắm, công việc được tiếp tục, có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho gia đình” – ông Mười chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được tăng cường và thường xuyên trên bờ lẫn dưới biển. Ảnh: N.Q

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An (TP.Hội An) cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thu nhập của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay có khoảng 1.000 lượt khách du lịch đến với biển An Bàng mỗi ngày, chủ yếu là khách nội địa như Hà Nội, Hồ Chí Minh… còn khách Tây thì ít hơn, dù vậy người dân cũng có được thu nhập từ du lịch, chính quyền cũng rất vui mừng.



“Để tạo điều kiện người dân kinh doanh thuận lợi, thành phố Hội An tiếp tục có chủ trương miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho khoảng 29 nhà hàng thêm một năm nữa. Phường Cẩm An luôn tăng cường, duy trì đội ngũ an ninh, cứu hộ, cứu nạn tại bãi biển nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và đầu tư thêm một số hạng mục tại vùng ven biển” – ông Công nói.

[VIDEO] - Người dân và du khách quay lại biển An Bàng.