Chật vật nguồn thu bán vé tham quan phố cổ Hội An

Hiện nay, do nhiều yếu tố tác động, doanh thu từ vé tham quan khu phố cổ giảm mạnh, tạo nhiều áp lực cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tham quan du lịch tại Hội An.

Du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.HẢI

Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An đã phục vụ hơn 151.000 lượt khách tham quan khu phố cổ trong 6 tháng đầu năm nay, tăng hơn 336% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có hơn 22.600 du khách nước ngoài và gần 130 nghìn khách trong nước; doanh thu vé tham quan đạt hơn 6,5 tỷ đồng (đã thực hiện miễn giảm 50% giá vé).

Riêng trong tháng 7.2022, khu phố cổ Hội An đón gần 79.000 lượt khách, trong đó có gần 55.000 lượt khách trong nước, doanh thu từ vé tham quan hơn 3,6 tỷ đồng.

Đến tham quan khu phố cổ Hội An, ông Đoàn Quang Hội (du khách đến từ TP.Hải Dương) cho biết: “Mọi người cũng nên góp phần, góp sức mua vé để tạo điều kiện cho những khu danh lam được bảo vệ tốt hơn. Thêm nữa, mua vé để được biết nhiều thắng cảnh của Hội An cho nên mình thấy mua vé là hợp lý”.

Còn chị Bảo Vân (du khách đến từ TP.Đà Nẵng) thì chia sẻ: “Tôi thấy việc mua vé là bình thường, bởi vì mình tham quan tận hưởng dịch vụ ở đây thì mình nên đóng góp một chút gì đó cho người dân, cho Hội An”.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An, số lượng khách trong nước mua vé tham quan đạt rất thấp so với lượt khách đến. Du khách đến Hội An chủ yếu tập trung vào cuối tuần và hầu hết đến từ các nơi lận cận trong tỉnh và TP.Đà Nẵng.

Sau đại dịch covid-19, thị hiếu của du khách cũng thay đổi, khách nội địa có nhu cầu tham quan trải nghiệm theo kiểu du lịch gia đình hoặc du lịch nhóm, không có nhu cầu tham quan tìm hiểu các điểm di tích nên việc mời chào mua vé tham quan khu phố cổ gặp nhiều khó khăn.

“Số lượng khách mua vé tham quan khu phố cổ chỉ bằng 30% so với lượng khách đến. Điều đó rất khó khăn cho công tác quản lý vì nguồn thu không đủ bù chi. Hằng ngày, để tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm trong khu phố cổ cần có đến 300 người phục vụ” - bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết.

Để đảm bảo quyền lợi cho du khách, tạo sự công bằng giữa khách đã mua vé và chưa mua vé tham quan, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp bồi dưỡng nguồn thu vé tham quan, đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch Hội An.

Theo đó sẽ đưa ra các phương án quảng bá, xúc tiến, tạo hiệu ứng truyền thông cho hoạt động bán vé tham quan; nghiên cứu tổ chức thêm nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới, các chương trình tham quan mới kết hợp nhiều loại hình du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, phát triển điểm đến bền vững.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố phương án bồi dưỡng nguồn thu vé tham quan với các biện pháp linh hoạt, phù hợp bởi vé tham quan là nguồn thu để thành phố bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và tổ chức, phục vụ trở lại các hoạt động tham quan du lịch” - bà Cẩm nói.

Được biết, hoạt động bán vé tham quan trọn gói khu phố cổ Hội An được thực hiện từ năm 1995 đến nay và đã có những thay đổi cho phù hợp với thực tế. Việc bán vé và hướng dẫn tham quan luôn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành và du khách.

Tuy nhiên trước thực tế này, Hội An đang bàn các giải pháp bồi dưỡng, tăng cường chống thất thu từ nguồn thu vé tham quan khu phố cổ, góp phần ổn định ngân sách dành cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích.