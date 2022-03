Chia sẻ giá trị bền vững trong du lịch

Nhiều sáng kiến quản lý rác thải với sự tham gia của khu vực tư nhân và doanh nghiệp xã hội hướng đến chia sẻ những giá trị bền vững, hình thành các sản phẩm du lịch xanh tại Hội An.

Một doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Hội An tổ chức thu gom rác. Ảnh: Q.HẢI

Ứng xử với rác

Từ năm 2019, Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Hoa Hồng đã phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch gắn với cộng đồng với mô hình sản phẩm tuần hoàn rác thải Kimibo Garden, vườn cây dược liệu, khu trải nghiệm nông nghiệp, chèo thuyền thúng, kayak...

“Mong muốn du khách quay lại thì phải có sản phẩm mới hơn những sản phẩm đã khai thác 20 năm rồi. Vì vậy tôi làm mới những sản phẩm về nông nghiệp sạch, du lịch xanh để phù hợp với xu thế phát triển bền vững của thị trường du lịch thế giới” - ông Phạm Vũ Dũng (giám đốc công ty) chia sẻ.

Mạng lưới cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ khắp Hội An đã thực hiện việc chuyển đổi sản phẩm và dịch vụ hướng tới giảm rác thải nhựa, ứng xử có trách nhiệm với rác.

Có thể kể đến những điển hình như: Sapo Hoi An tái chế dầu ăn thừa nhà bếp thành xà phòng; An Nhien farm - Hoi An tái chế xà phòng và vải chất lượng cao của khách sạn; Hoi An Kayak Tour chèo thuyền vớt rác trên sông; The Field Restaurant phân loại rác nhà bếp và ủ phân hữu cơ; Refillables Hoi An cung cấp sản phẩm vệ sinh cá nhân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh giảm thiểu bao bì nhựa.

Nhóm làm việc của Dự án quản lý rác thải với doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn tiên phong tại Hội An.

Hay như Dana Connect - điểm trao nhận miễn phí; Hoi An Farmers’ Market chợ phiên địa phương, mua bán trực tiếp, giảm bao bì; Buy nothing Freecycle Hoi An Facebook group trao nhận miễn phí; Hoi An Eco city Map bản đồ du lịch các cơ sở kinh doanh giảm thiểu rác nhựa; Heal Organic Farm hay các vườn rau hữu cơ Trà Quế, Thanh Đông, An Mỹ...

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết: “Cùng với doanh nghiệp, Hội An luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, xuyên suốt với sự hợp tác của cộng đồng và các tổ chức trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng Hội An thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, phát triển bền vững”.

Chia sẻ giá trị

Nhiều năm nay Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã triển khai dự án quản lý rác thải với doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn tiên phong tại Hội An. Nhóm làm việc tập hợp được đội ngũ chuyên gia, những người thực thi có kinh nghiệm thực tiễn về rác và các phương cách xử lý.

Họ đại diện cho cơ quan chuyên môn của địa phương, các doanh nghiệp xã hội, dự án giáo dục, phát triển bền vững và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Nhóm làm việc của Dự án quản lý rác thải với doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn tiên phong tại Hội An.

Bà Vũ Mỹ Hạnh - một chuyên gia của dự án nói: “Chúng tôi giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình và cụm hộ đánh giá được thực trạng rác thải của mình và có hướng quản lý hợp lý với từng nhóm, loại rác cụ thể để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả về thương hiệu.

Nhóm cung cấp giải pháp, kết nối hợp tác nhằm có cách quản lý bền vững đối với từng nhóm rác cụ thể; thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ có khả năng thay thế rác nhựa dùng một lần; phân loại, tái chế, đưa rác trở thành nguyên liệu đầu vào có ích; tổ chức đào tạo, mô hình học tập du lịch trải nghiệm tìm hiểu về rác…”.

Dự án đang tiếp tục thực hiện việc kiểm toán rác thải, phân loại, tái chế; cung cấp giải pháp và kết nối các nhà cung cấp theo nhu cầu của doanh nghiệp; tiến hành giáo dục, đào tạo nhân sự của doanh nghiệp; phối hợp lồng ghép thông điệp về việc làm của doanh nghiệp thông qua chương trình marketing và phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, cùng chia sẻ các giá trị bền vững.

“Định hướng về du lịch không rác thải, về một thương hiệu điểm đến xanh đáp ứng được yêu cầu hiện tại và tương lai. Hội An đã có thương hiệu và phát triển theo hướng du lịch xanh là động lực kích cầu cho điểm đến này” - ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nói.

Trong dịp khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, tỉnh Quảng Nam đã công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh, một bước đi quan trọng trong việc tái cơ cấu du lịch, đẩy mạnh sản phẩm du lịch xanh.

Cộng đồng doanh nghiệp đã có những hành động cụ thể trong đầu tư và kinh doanh hướng tới bảo vệ môi trường, thực hành nhân văn trong du lịch, sử dụng hiệu quả và tái tạo tài nguyên, xây dựng dòng sản phẩm xanh, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn.