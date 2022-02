Chờ đón khách quốc tế

Chỉ khoảng một tháng nữa, cánh cửa du lịch quốc tế được mở ra trở lại mang thêm nhiều hy vọng về cơ hội phục hồi du lịch, vốn bị đóng băng trong thời gian dài.

Đoàn khách quốc tế đến Quảng Nam theo dạng thí điểm vào cuối năm 2021. Ảnh: P.Q

Đề xuất nới lỏng các điều kiện

Giữa tuần qua, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã tổ chức buổi gặp gỡ, thông tin đến báo chí về phương án mở cửa hoạt động du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3.

Trong đó, sẽ linh hoạt tạo điều kiện tối đa cho du khách về các quy định phòng chống dịch khi vào Việt Nam. Khách có thể đến nước ta bằng đường bộ, đường biển và hàng không thông qua các chuyến bay quốc tế thường lệ thay vì chỉ qua các chuyến bay thuê bao thí điểm.

Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) thông tin, phương án dự kiến mà Tổng cục Du lịch đề xuất là khách khi vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Du khách quốc tế sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ tham gia các hoạt động du lịch và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 như khách nội địa.

Trước đó, các bộ, ngành cũng thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép đến ngày 15.3 sẽ dừng các biện pháp giới hạn về xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế và quay trở lại áp dụng như thời điểm trước năm 2020 bao gồm cấp thị thực điện tử, miễn thị thực đơn phương, song phương. (Thời điểm năm 2019, Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia và miễn thị thực song phương cho 88 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Cơ hội đón một lượng lớn khách quốc tế của Hội An trong năm 2022 khá rộng mở bởi đây là thương hiệu được khách quốc tế yêu thích. Ảnh: P.Q

Đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên ghi nhận tại khu vực miền Trung khi vào cuối tháng 3 tới bắt đầu vận hành trở lại chặng bay Đà Nẵng - Singapore được hãng hàng không Singapore Airlines tại Đà Nẵng khai thác với tần suất 1 chuyến bay đến/đi mỗi ngày.

Một khi việc mở cửa du lịch quốc tế cũng như khởi động lại các chặng bay thương mại đúng như kế hoạch, cơ hội phục hồi du lịch miền Trung nhất là Đà Nẵng và Hội An khá khả quan. Trước khi bùng phát dịch Covid-19, lượng khách khu vực Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách đến khu vực này trong khi một số quốc gia Đông Nam Á cũng từng bước trở thành thị trường tiềm năng cao.

Cơ hội của Hội An

Cánh cửa du lịch quốc tế mở ra mang lại nhiều hy vọng phục hồi du lịch sau hai năm ròng rã chờ đợi. Tại Quảng Nam, nơi cơ cấu khách quốc tế chiếm đến 60% thì đây là một tín hiệu rất tích cực được hầu hết người làm du lịch chờ đợi.

Bà Ngô Thị Bích Vân - Giám đốc nhân sự khu vực Anantara Hoi An Resort cho hay, đơn vị đã khởi động lại chương trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đón khách quốc tế. Anantara Hoi An Resort cũng làm việc với đối tác, hãng bay để thông tin và kết nối với các thị trường khách quốc tế về việc đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón khách trở lại.

Du lịch địa phương đã sẵn sàng và chờ ngày mở cửa du lịch quốc tế. Ảnh: P.Q

Bà Ngô Thị Bích Vân nhận định thêm: “Đây là tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên rất khó để nhận định về việc sẽ có làn sóng khách quốc tế trở lại Hội An mạnh mẽ ngay trong năm nay hay không. Điều kỳ vọng của người làm du lịch là các chính sách sẽ không có sự thay đổi vào phút chót nữa”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hải Minh - đại diện khách sạn Citadines Pearl Hội An cho biết, đến bây giờ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để đón khách quốc tế và khi mọi kế hoạch thực sự chi tiết thì mới có thể “booking” đón khách quốc tế được.

Thông tin về triển vọng đón khách quốc tế của địa phương trong thời gian tới, bà Phạm Quế Anh - Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Nam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hội An Express cho hay, thực ra hầu hết đơn vị lữ hành tại chỗ không trực tiếp kết nối với đối tác nước ngoài được mà phải thông qua lữ hành hai đầu đất nước nên vẫn đang ở trạng thái khởi động, chuẩn bị sản phẩm. Còn lại một số đơn vị làm việc trực tiếp với phía quốc tế cũng đã rà soát sản phẩm, gửi báo giá đến đối tác.

“Sau thời điểm 15.3, sẽ khó có chuyện khách quốc tế đổ sang ngay, trừ những nhóm khách nhỏ lẻ. Sau khi mọi thứ đi vào ổn định, thông thường mất thêm khoảng 1 tháng với khách Á và vài tháng đối với khách Âu thì sẽ có các đoàn lớn quay trở lại.

Riêng với Hội An, cơ hội đón khách quốc tế luôn rộng mở, kể cả trong ngắn hạn bởi đây là thương hiệu rất được khách quốc tế yêu mến. Như với Hội An Express, từ tháng 6 rải rác cho đến tháng 11 năm nay đã có một số đối tác ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand… đặt vấn đề và chỉ cần ngành du lịch nước ta mở cửa và khi khứ hồi không gặp vấn đề gì thì họ sẽ sớm trở lại Hội An” - bà Phạm Quế Anh nói.