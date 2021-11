Chờ ngày mở cửa du lịch

Những ngày qua, khu phố cổ Hội An khởi sắc trở lại, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đón đợi ngày tổ chức các hoạt động tham quan du lịch sau 2 năm ngừng hoạt động do đại dịch Covid-19.

Hệ thống đèn lồng trong khu phố cổ được thay thế, chỉnh trang

Nửa tháng qua, ông Quách Trường Nam, chủ nhà hàng Sông Quê ở đường Nguyễn Phúc Chu, TP.Hội An đã đầu tư sửa chữa, trang trí lại hàng quán của mình. Nhà hàng cũng đăng tuyển nhân viên phục vụ, tổ chức đào tạo lại để chuẩn bị đón khách và yêu cầu nhân viên phải tiêm chủng vắc xin Covid-19.

“Nhà hàng đã đóng cửa gần 2 năm rồi. Tôi nghe ngày 15.11 mở cửa, đây là tín hiệu vui không chỉ riêng tôi mà cho tất cả người dân Hội An làm du lịch. Dịch bệnh còn phức tạp nên việc phòng chống phải được đặt lên hàng đầu, sau đó sẽ quảng bá du lịch cho Hội An. Đây là niềm vui của tất cả người dân Hội An” - ông Nam nói.

Người dân và chủ các cơ sở dịch vụ trong khu phố cổ Hội An đã đầu tư chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất. Mỗi ngày, hàng quán mở ra nhiều thêm; các cơ sở kinh doanh buôn bán trở lại; đường phố dần sáng lên vì đèn lồng được thay thế, giăng mắc…

Những ngày qua, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An và các xã phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Thanh Hà, Cẩm Thanh đã sắp xếp, tổ chức lại trật tự kinh doanh, các hoạt động hướng dẫn tham quan, phối hợp với doanh nghiệp tập luyện các chương trình, show diễn, từng bước làm mới, nâng cấp các sản phẩm du lịch.

Thành phố huy động lực lượng và vận động người dân, doanh nghiệp mở lại các hoạt động buôn bán kinh doanh, chỉnh trang cảnh quan, dọn dẹp đường sá, bồn cây... Tất cả quầy bán vé, điểm tham quan, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng, cụm đèn lồng được sửa chữa, chỉnh trang khiến cho quang cảnh phố phường tươi mới hẳn ra.

Không chỉ trong khu phố cổ, tại làng gốm Thanh Hà, khung cảnh chung cũng đang dần đổi thay. Văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An phối hợp với UBND phường Thanh Hà ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan làng nghề; vận động các hộ chuốt gốm nâng cấp, đầu tư cơ sở sản xuất.

Nghệ nhân Phạm Thị Mỹ Dung - chủ cơ sở gốm Sơn Thủy ở làng gốm Thanh Hà chia sẻ niềm vui và sự chuẩn bị của mình: “Nghe thì cũng mừng lắm vì đóng cửa 2 năm rồi. Ngày 15.11 mở cửa nên gia đình cũng sắp xếp, chuẩn bị trước từ đất, bàn xoay cho đến các loại sản phẩm. Khu trại chuốt gốm, nơi trưng bày cũng đã sửa lại hết rồi. Mình phải làm mới lại để thu hút khách”.

Chủ trương tổ chức lại “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”; các hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm đang được người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại Hội An gấp rút thực hiện.

“Tổ chức lại sự kiện ở Hội An thì quá vui. Hội An mở cửa lại là dịp hồi sinh vì dân Hội An sống bằng du lịch mà. Mở cửa hay đóng cửa cũng dịch nên phải tiêm chủng để sống chung với dịch thôi. Trước mắt thì khách nội địa, cấm xe phố cổ rồi phát triển lên lại chứ đóng cửa miết buồn hiu!” - bà Lê Thị Hồng, người dân khối phố An Hội, phường Minh An nói.