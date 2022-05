Ngày chủ nhật, không gian làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) chộn rộn hơn bởi một phiên chợ nhỏ, với nhiều sản phẩm xanh, thân thiện và an lành.

Khách quốc tế tìm hiểu sản phẩm tại chợ phiên. Ảnh: Q.T

Phiên chợ ở làng chài Tân Thành tuần này đặc biệt hơn mọi lần khi gom góp gần 50 gian hàng của các bạn trẻ đến từ mọi miền đất nước. Đến phiên chợ, mọi người dễ dàng bắt gặp những sản phẩm bản địa, hương liệu quen thuộc với người nhà quê. Là lụa tơ tằm, bột sắn dây, mật ong lên men, rau hữu cơ các loại… Ở đó cũng có nhiều dược liệu, thực phẩm, sản phẩm sinh hoạt gia đình độc đáo từ cây trái như trà mãng cầu, thực phẩm từ quả nhàu…

Đây là lần thứ 8 “chợ nhỏ an lành” tụ họp, và là lần đầu tiên diễn ra ở TP.Hội An. Từ phiên đầu tiên chỉ có 12 gian, đến phiên chợ lần này số lượng đơn vị tham dự đã lên 47, trong đó có 10 đơn vị trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ông Đỗ Xuân Tiến (Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA Biotech) cho biết, ở Thanh Hóa có vựa dứa rất lớn, nhưng phế phẩm từ vỏ dứa thường bỏ đi vừa lãng phí vừa ô nhiễm môi trường.

Từ thực trạng này, chúng tôi quyết định tìm hiểu và hiện đã tạo ra được các sản phẩm như nước rửa chén, lau sàn, xịt khử mùi, lau đa năng… từ vỏ dứa. Việc tham gia phiên chợ này giúp đơn vị kết nối, chia sẻ với nhiều bạn trẻ có cùng chí hướng sản xuất xanh và góp phần lan tỏa giá trị xanh trong sản phẩm nội địa đến người tiêu dùng.

Chợ nhỏ an lành là mô hình họp chợ theo hơi hướng “farmers market” như ở nước ngoài. Những người chế biến nông sản sẽ đến địa điểm cụ thể, họp và giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

“Sản phẩm tham gia chợ phiên hầu hết là của người trẻ, yêu quê nhà, muốn nâng cao giá trị các sản phẩm bản địa và khai thác được yếu tố văn hóa truyền thống trong các sản phẩm.

Dù ở quy mô rất nhỏ thôi nhưng một số sản phẩm tham gia chợ phiên này đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu đi các thị trường cao cấp” - ông Lê Minh Cương (thành viên ban tổ chức sự kiện) cho hay.

Bà Lương Thúy Hà - thành viên HTX du lịch làng chài Tân Thành nói: “Khi biết được tiêu chí hoạt động của “chợ nhỏ an lành” chúng tôi thấy nó rất phù hợp để tổ chức ở TP.Hội An và quyết định kết nối, hỗ trợ để chợ phiên diễn ra tại làng chài Tân Thành.

Phiên chợ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về du lịch xanh, giảm thiểu rác thải, đề cao nguyên liệu bản địa… Qua phiên chợ, chúng tôi muốn tạo cho du khách một ấn tượng, cứ về Hội An là sẽ tìm thấy các giá trị xanh, an lành, thân thiện với sức khỏe”.