Chộn rộn quãng cuối Năm du lịch quốc gia

Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” đã bước vào chặng cuối. Trước khi khép lại bằng lễ bế mạc, vẫn còn rất nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc phục vụ du khách và cộng đồng.

Tại làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) sắp diễn ra Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển. Ảnh: Q.T

Chuỗi sự kiện hấp dẫn

Hội An - điểm đến chủ lực trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ tiếp tục chộn rộn từ giữa tháng 11 này với một loạt hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam, 23 năm ngày Hội An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới, 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Chương trình tổng kết Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 dự kiến tổ chức vào chiều 22/12/2022 tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (huyện Thăng Bình). Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia dự kiến sẽ diễn ra trong buổi tối cùng ngày tại Vinwonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình).

Thông tin từ Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, điểm nhấn trong dịp này là sự kiện trình diễn nghệ thuật “Hội An - Sắc màu của lụa” sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại cổng tam quan chùa Bà Mụ, trong khu phố cổ.

Chương trình là sự tổng hòa của thời trang lụa, trình diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm các hoạt động dân gian Hội An.

Bên cạnh đó là một loạt sự kiện sẽ nối tiếp nhau như: trưng bày tranh, ảnh, ấn phẩm về Hội An; giải việt dã “Vì di sản văn hóa thế giới Hội An”; lễ khởi công dự án tu bổ Chùa Cầu; lễ kỷ niệm và liên hoan hô hát dân ca, bài chòi; lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất…

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết thêm, tại Hội An sẽ còn 2 sự kiện thuộc Năm du lịch quốc gia do Bộ VH-TT&DL chủ trì tổ chức là Liên hoan ẩm thực toàn quốc và Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2022.

Câu chuyện du lịch xanh sẽ tiếp tục được chuyển tải đến du khách để định vị điểm đến xanh Quảng Nam trong tương lai. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, trước trong và sau lễ bế mạc sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức lan tỏa ở nhiều không gian như chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam đến thị trường Ấn Độ, chương trình “Huyền thoại Apsara”, triển lãm tranh - tượng nghệ thuật Quảng Nam…

Đẩy mạnh quảng bá du lịch xanh

Với chủ đề chính “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”, xuyên suốt từ đầu năm, ngành du lịch địa phương đã tổ chức rất nhiều hoạt động đặc sắc liên quan đến nội dung này để lan tỏa hình ảnh du lịch xanh của địa phương. Những ngày cuối năm, “câu chuyện” du lịch xanh sẽ tiếp tục được chuyển tải đến du khách thập phương để định vị điểm đến xanh Quảng Nam trong tương lai.

Giữa tháng 11 này, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình giới thiệu du lịch xanh Quảng Nam tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng thông tin, đây là lần đầu tiên Quảng Nam xúc tiến, giới thiệu chuyên đề chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch xanh, bền vững.

Nhiều sự kiện du lịch sẽ diễn ra tiếp nối trong thời điểm cuối năm nay tại Hội An phục vụ du khách và cộng đồng. Ảnh: Q.T

Dịp này, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng sẽ kết hợp giới thiệu về sự kiện tuần du lịch xanh, farmtrip trải nghiệm du lịch xanh diễn ra nhân lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia đến các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ bền vững tại Hà Nội cũng như các địa phương lân cận ở miền Bắc.

Cũng hưởng ứng lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022, cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) sẽ tổ chức Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An (từ ngày 22 - 24/12 trên đường Nguyễn Phan Vinh).

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Festival gồm: triển lãm nghệ thuật sắp đặt, lễ hội vì môi trường biển, nghệ thuật trình diễn đường phố, chợ phiên Tân Thành…

Cũng tại Festival, các nghệ sĩ và cộng đồng sẽ tạo ra các sản phẩm xanh, thân thiện từ vỏ chai nhựa, thủy tinh, lưới đánh cá cũ, áo mưa, vải vụn… Các sản phẩm này vừa độc đáo, thu hút du khách và cũng góp phần lan tỏa định hướng phát triển du lịch xanh mà Quảng Nam đang hướng đến.