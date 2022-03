Chuẩn bị các điều kiện mở cửa lại hoạt động du lịch

Nỗ lực đảm bảo an toàn đường thủy, chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia 2022

THÀNH CÔNG - TRUNG NAM | 03/03/2022 - 18:09

(QNO) - Chiều nay 3.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông (ATGT) của tỉnh cùng nhiều đơn vị, chính quyền TP.Hội An liên quan đến phương án đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách bằng đường thủy tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng dự hội nghị.