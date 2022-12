Con đường ẩm thực quyến rũ

Chỉ dài hơn cây số nhưng con đường Phan Châu Trinh (TP.Hội An) thực sự quyến rũ du khách với nhiều món ngon nức tiếng gần xa…

Nhiều quán ngon nằm trên đường Phan Châu Trinh (TP.Hội An). Trong ảnh: Khách xếp hàng mua bánh mì Phượng.

Con phố ấy giống như vành đai trước khi bạn bước chân vào phố cổ Hội An. Ở nơi chốn mà bạn sẽ cảm nhận những̣ thú vị thực sự văn hóa ẩm thực rất riêng biệt của phố cổ Hội An. Đến một nơi chốn nào đó, sự lưu giữ chính là cảnh quan chân thực, không trang điểm bằng những vật trang trí rườm rà - Hội An có.

Đến một nơi nào đó, gặp những người dân bản xứ nguyên gốc với giọng nói không pha trộn vào đâu được - chính Hội An. Và đặc biệt, ẩm thực Hội An đa dạng, món nào cũng ngon.

Hồn cốt ẩm thực Hội An cho đến nay, trải qua năm tháng, khi nơi này phát triển du lịch vẫn còn nguyên vẹn. Con đường chỉ dài hơn cây số mang dấu ấn của thời gian cùng đời sống của phố với những bán buôn, quang gánh thật sinh động. Dẫu chỉ là con đường ngoài phố đi bộ, khách đôi khi phải chen lách với các phương tiện giao thông, nhưng đường Phan Châu Trinh thật quyến rũ.

Cơm gà Bà Buội, cơm gà Nga, bánh mì Phượng, bánh mì Kiều, bánh mì Nga, cao lầu A Tý… là những thương hiệu được mọi người biết đến và còn nhiều quán xá chế biến món ăn rất ngon. Đã bao nhiêu năm qua, hình ảnh người nước ngoài kiên trì xếp hàng để mua cho được ổ bánh mì Phượng trở nên quen thuộc.

Nếu muốn ăn cơm gà Bà Buội, bạn phải tranh thủ ghé sớm bởi khách đông. Đĩa cơm gà xé 50 nghìn đồng hoặc gà chiên có giá 100 nghìn đồng đủ để no và ngon miệng.

Cơm gà không phải chỉ ở Hội An, chẳng hạn như ở Ninh Thuận có biết bao nhiêu quán cơm gà, hoặc ở Cam Ranh (Khánh Hòa) có một quán cơm gà rất nổi danh. Nhưng cách chế biến cơm gà ở Hội An đơn giản mà vẫn có vị đặc trưng. Ngon trong đó có một phần bởi bước chân dạo phố cả buổi sáng bụng đã đói, ngon bởi không gian quá đẹp nơi phố Hội.

Một món ăn trứ danh đến Hội An nhất định phải thử - đó là cao lầu. Theo những người dân sống lâu năm ở Hội An, cao lầu xuất hiện từ khoảng thế kỷ 17. Sợi cao lầu ngắn, được làm từ bột gạo ngâm với tro đốt từ các loại cây ở Cù Lao Chàm. Phần quan trọng nữa là nước ngâm gạo phải được lấy từ giếng Bá Lễ. Cao lầu gồm nhân tôm, thịt heo, thịt xá xíu và rau sống, bánh tráng nướng.

Có anh bạn đến Hội An rất nhiều lần và lần nào anh cũng quyết định ăn cao lầu, dĩ nhiên anh tấm tắc khen món ăn ngon. Trên con đường có nhiều quán ăn như thế, thật thuận tiện khi có cả những quán cà phê xinh xinh, chỉ để ngồi nép ở một góc hiên nhà, nhấm nháp ly nước và ngắm nhìn phố xá.

Giếng cổ Bá Lễ cũng nằm trên cung đường này. Giếng nước nằm sâu hút bên trong, được xây thành bảo vệ, nguồn nước dùng để ngâm gạo làm sợi cao lầu. Giếng cố Bá Lễ là nơi du khách tìm đến tham quan. Hội An là nơi chốn của những bước chân đi và dẫu đến nhiều lần du khách vẫn mang trong lòng mình cảm giác đặc biệt.

Trong những nét độc đáo của phố Hội, con đường Phan Châu Trinh đã tạo dấu ấn riêng, để khi bạn đói bụng, mỏi chân có thể thưởng thức món ngon xứ Quảng, tận hưởng không gian đẹp nơi tiệm cà phê nhỏ nép mình trong hẻm bình yên.