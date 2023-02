Cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành được trao giải thưởng du lịch ASEAN

Khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022

QUỐC TUẤN | 22/12/2022 - 14:31

(QNO) - Sáng nay 22/12, tại làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Sở VH-TT&DL khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022.