Công ty Gami Hội An được tham gia thí điểm đón khách quốc tế

(QNO) - Công ty CP Quản lý công viên chủ đề Gami - chi nhánh Hội An vừa được UBND tỉnh cho phép tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 1.

Một show diễn phục vụ du khách ở Công viên Ấn tượng Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đó, các khu dịch vụ thuộc công ty gồm khách sạn Hoian Memories Resort & Spa, Công viên Ấn tượng Hội An (Hoi An Impression Theme Park), nhà hát ký ức Hội An (Hoi An Memories Show) được bổ sung vào danh sách các cơ sở cung ứng dịch vụ tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, khảo sát thực tế các dịch vụ, phương án đón và phục vụ khách quốc tế, quy trình phòng chống dịch Covid-19... của các khu dịch vụ này để xem xét, quyết định thành lập cơ sở thí điểm đón khách quốc tế đến Quảng Nam theo đúng quy định.

Trước đó, phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Khu nghỉ dưỡng Tui Blue Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển, lữ hành trong tỉnh được lựa chọn để tham gia cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế.