Cuối đông, ở Blue Mountains

(VHQN) - Chỗ vách đá chúng tôi đứng, cách thác Wentworth chừng 4km. Góc núi đó, toàn cảnh thung lũng Jamison như thu gọn trong đáy mắt. Đây là điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Blue Mountains. Tôi đã kết thúc một ngày thỏa thích với Blue Mountains bằng ánh hoàng hôn đó.

Điểm ngắm hoàng hôn ở Blue Mountains. Ảnh: P.H

Rất nhiều tay săn ảnh người Nhật và Anh, với những máy ảnh “khủng” đã đứng trước ở đó, tại những vị trí có thể bắt được những sợi nắng cuối ngày. Mặt trời như bị ai đó kéo xuống, chầm chậm rồi đột ngột biến mất sau đỉnh núi như thể bị đàn sói hoang nuốt chửng, loang lại sắc cam đỏ.

Tôi từng ngắm hoàng hôn đâu đó ở quê nhà, trên sông Vu Gia hay giữa đại dương ở Trường Sa, hoặc trên những cánh rừng miền tây xứ Quảng. Cảm giác phảng phất cơn buồn không có ở đây, khi ngắm hoàng hôn ở thung lũng Jamison.

Huyền thoại của thổ dân

The Blue Mountains (New South Wales, Úc) là dãy núi xanh, một cao nguyên bị chia cắt trên nền sa thạch, những hẻm núi sâu đến 760m. Điểm cao nhất trong dãy có độ cao 1.189m. Một phần lớn của dãy Blue Mountains được tích hợp vào các di sản thế giới vùng dãy núi Blue mở rộng, gồm 8 khu vực vườn quốc gia và khu bảo tồn.

Từ Canley, chúng tôi di chuyển bằng ô tô tự lái, không phụ thuộc vào xe bus hay tàu điện nên có thể đến rất nhiều điểm của Blue Mountains. Nếu xuất phát ở trung tâm Sydney đến Blue Mountains, bạn sẽ mất khoảng 2 giờ đi tàu điện từ Central Station. Cứ 30 phút lại có một chuyến tàu từ ga trung tâm đến ga Katoomba nên sẽ rất tiện cho những khách có thời gian dài ngày ở Úc.

Một điểm dừng chân ở giữa rừng.

Vé tham quan được bán trực tiếp tại quầy Scenic World hoặc có thể đặt online trước, với 45 đồng Úc/khách, quy đổi khoảng 700 nghìn đồng, vé là trọn bộ phương tiện di chuyển tham quan toàn cảnh Blue Mountains, bao gồm skyway, railway, cableway và walkway. Tôi bị rắc rối một chút vì ở đó mọi thứ không thanh toán bằng tiền mặt, từ vé cho tới quà lưu niệm hay thậm chí một cái hotdog.

Bọn trẻ đi cùng tôi nói rằng, ở đây người ta hòa hợp với thiên nhiên quá. Chúng từng đi cáp treo dài nhất qua biển ở Phú Quốc, hay qua núi ở Bà Nà và khi đi cáp treo qua thung lũng Jamison, bọn trẻ đã thốt lên như vậy. “Ở Bà Nà, người ta xây dựng hết trên các đỉnh núi, chẳng còn thấy rừng” – một đứa nói.

Từ cáp treo có thể ngắm ngọn núi Three Sisters, Butte và Katoomba. Cáp treo chỉ 545m từ đỉnh núi này qua đỉnh núi kia, vừa đủ để câu chuyện huyền thoại được kể từ người hướng dẫn an toàn trong khoang cáp về dãy đá kiến tạo Three Sisters. Ba đỉnh này cao gần cả ngàn mét, vươn lên trên thung lũng Jamison. Tên của ba ngọn là Meehni, Wimlah và Gunnedoo.

“Huyền thoại của thổ dân Úc kể về ba ngọn núi chị em này. Rằng họ sống trong thung lũng Jamison là thành viên của bộ tộc Katoomba. Họ yêu ba người đàn ông từ bộ lạc Nepean, nhưng điều đó bị cấm bởi luật tục không cho phép lấy người ngoài bộ lạc. Những người đàn ông không chấp nhận điều này và quyết định sử dụng vũ lực để bắt ba chị em. Trận chiến lớn đã xảy ra giữa hai bộ lạc. Một phù thủy của bộ tộc Katoomba đã biến ba chị em thành đá để không bị bắt đi, nhưng ông bị giết chết trong trận chiến và từ đó không ai biến họ trở lại thành người” – người hướng dẫn kể.

Tôi nghe, mặc cho trí tưởng gán ghép gần với hòn vọng phu xứ sở mình cho đến khi em tôi nói “có một nghiên cứu em đọc đâu đó, người ta cãi nhau rằng đây chỉ là câu chuyện họ dựng lên để làm du lịch”. Dẫu vậy, tôi thích huyền thoại ấy và thích cách làm du lịch này.

Dư âm cho lời hẹn

Tại Scenic World còn có tàu đầu kéo trên đường ray dốc nhất thế giới. Đi tàu kéo từ độ cao hơn 400m qua các đường hầm, hẻm núi dựng đứng để đến chân thung lũng như vừa thử trò chơi cảm giác mạnh vừa như được xuyên qua lòng đất trong cuộc thám hiểm vũ trụ nào đó.

Rất hiện đại và an toàn, họ xây dựng mỗi thứ chỉ một: từ skyway, railway, cableway đến walkway. Họ không “bành trướng” và thô bạo với thiên nhiên. Mọi thứ nhỏ gọn và nép mình vào giữa cao nguyên đá.

Giữa những cánh rừng bạch đàn, rừng phong cao lớn, những cây cổ thụ hàng ngàn năm, khi thiết kế lối đi bộ dưới đáy thung lũng bằng ván gỗ hay men theo vách núi dựng đứng được che chắn với lan can bảo hộ, mọi thứ đều hài hòa. Khách như lạc vào không gian huyền bí trong các bộ phim về thế giới hoang dã được chiếu trên Discovery những năm 1990.

Ngoài những điểm ở Scenic World phải mua vé, các khu vực khác ở Blue Mountains bạn dạo chơi sẽ không mất phí. Men theo triền núi, chúng tôi đến ngắm thác Wentworth. Thác Wentworth là một trong những thác nước lớn nhất tại Blue Mountains, đổ nước từ độ cao 100m xuống thung lũng Jamison. Những dải nước trắng xóa như lụa vờn theo vách núi.

Rời khỏi những cánh rừng, chúng tôi ngược về thị trấn Katoomba khi ánh nắng cuối ngày rớt lại. Katoomba là thị trấn lớn nhất tại Blue Mountains và là trung tâm du lịch lớn. Từ một thị trấn khai thác than, nơi này đã trở thành điểm đến nghỉ mát nổi tiếng vào nửa sau của thế kỷ 19.

Thị trấn nhỏ Katoomba được xây dựng theo lối kiến ​​trúc thời Victoria, với những ngôi nhà cổ kính, khách sạn và nhà hàng nằm trên những con phố nhỏ. Chúng tôi ghé vào cửa hàng ăn nhanh để thử vài vị thức ăn ở đây.

Hôm đó là cuối đông, những cây đào trồng khắp ven đường ở thị trấn đã lác đác trổ bông, trắng muốt. “Nếu đến đây vào dịp lễ hội hoa bạn sẽ được nghe kể về những lễ hội làng cổ” - người chủ cửa hàng thức ăn nhanh nói.

Năm năm trước, lần đầu tôi đến Blue Mountains trời mưa tầm tã. Lần này được dạo chơi nhiều hơn nhưng cơn thèm rong ruổi dường như chưa dừng lại…