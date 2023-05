Đà Nẵng đón hơn 321 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ

(QNO) - Đà Nẵng đón hơn 321 nghìn lượt khách tham quan và lưu trú trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Sun World Bà Nà Hills vẫn là điểm thu hút khách nhất Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay. Ảnh: N.T.B

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4 - 3/5), thành phố đón 321.623 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.823 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu - điểm du lịch đón lượng khách lớn như: Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn và Di sản tư liệu thế giới Ma nhai đón hơn 28 nghìn lượt khách (tăng gấp đôi năm 2022), Sun World Bà Nà Hills đón gần 65 nghìn lượt khách (tăng 50%), Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 17,3 nghìn lượt khách, Khu du lịch Mikazuki Xuân Thiều đón hơn 13 nghìn lượt khách và đạt 95% công suất phòng (tăng 60% so năm 2022)...

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) đông nghịt khách vào mùa du lịch biển năm 2023. Ảnh: N.T.B

Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa - du lịch đặc sắc xuyên suốt dịp nghỉ lễ phục vụ người dân và du khách như: khai trương mùa du lịch biển 2023, lễ hội thể thao biển Đà Nẵng, khai trương tuyến đường thủy nội địa Sơn Trà, chợ đêm Helio, chợ đêm Sông Hàn, phố ăn vặt Nam Ô (đường biển Nguyễn Tất Thành)...