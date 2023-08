Đà Nẵng đón hơn 4,3 triệu lượt khách lưu trú trong 7 tháng đầu năm

(QNO) - Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn TP.Đà Nẵng 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 4,32 triệu lượt, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2022.

Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023 thu hút đông khách du lịch trở lại Đà Nẵng. Ảnh: THU CÚC

Từ đầu năm 2023 đến nay, du lịch Đà Nẵng sôi động, hồi phục mạnh mẽ với chuỗi sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức. Đặc biệt, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) trở lại sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 4,32 triệu lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế hơn 1,11 triệu lượt, cao gấp 7,7 lần so cùng kỳ; khách trong nước hơn 3,18 triệu lượt, tăng 66,7%.

Số ngày lưu trú bình quân của khách là 1,75 ngày/lượt; trong đó khách quốc tế 2,27 ngày/lượt, khách trong nước 1,44 ngày /lượt.

Tính chung 7 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 70,3%; lĩnh vực ăn uống đạt 7.566 tỷ đồng, tăng 23,5%.