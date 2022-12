Đặc sắc hội chợ du lịch xanh

Hội chợ du lịch xanh lần đầu tiên diễn ra ở Quảng Nam (tổ chức tại TP.Hội An từ ngày 19 - 21/12), mở ra thêm niềm tin, động lực và cơ hội để các chủ thể làm du lịch xanh ở địa phương kiên định lối đi này.

Giới thiệu du lịch xanh Quảng Nam đến đối tác tại hội chợ. Ảnh: Q.T

Thúc đẩy chuyển động du lịch xanh

Một trong những điểm nhấn của hội chợ du lịch xanh Quảng Nam lần này là việc tạo không gian giữa “bên mua” và “bên bán”. Ở đó, các đơn vị du lịch, lữ hành sẽ kết nối, tương tác với đơn vị cung cấp du lịch xanh của Quảng Nam để mở rộng tour tuyến, thúc đẩy du lịch xanh phát triển chuyên nghiệp.

Hội chợ du lịch xanh Quảng Nam lần này được kỳ vọng sẽ đánh động, tạo ra cú hích góp phần vào việc phát triển kinh tế xanh, bền vững tại địa phương, góp phần thể hiện cam kết giảm thiểu phát thải môi trường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế xanh của nước ta.

Trong khuôn khổ hội chợ, các hãng lữ hành trên toàn quốc đã trải nghiệm famtrip về du lịch xanh Quảng Nam tại Hội An và làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước). Nhiều đối tác tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi sử dụng, trải nghiệm dịch vụ nhà hàng, lưu trú, điểm tham quan cộng đồng theo tiêu chí xanh mà Quảng Nam phát triển.

Các đơn vị lữ hành tham gia hội chợ khai thác rất đa dạng thị trường từ nội địa đến châu Âu, châu Á, châu Mỹ… với các phân khúc khách có mức chi tiêu từ trung cấp đến cao cấp chiếm tỷ lệ khá cao.

Đây là điều kiện thuận lợi để giới thiệu, lan tỏa du lịch xanh Quảng Nam đến các phân khúc khách. Được biết, có gần 80% doanh nghiệp “bên mua” tham gia hội chợ chưa có hoặc đang tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ xanh, bền vững tại Quảng Nam.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thông tin, khi hiệp hội triển khai giới thiệu hội chợ này, rất nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc đã hưởng ứng. Do nguồn lực có hạn nên chỉ chọn lọc kết nối 80 đơn vị tham dự hội chợ và nhận được phản hồi tích cực từ phía đối tác tham gia.

Việc duy trì thường niên hội chợ du lịch xanh Quảng Nam là hoàn toàn khả thi, thậm chí mở rộng quy mô trở thành hội chợ du lịch xanh quốc tế nếu các chủ thể làm du lịch tại địa phương hưởng ứng tích cực. “Trong phát triển điểm đến, ngay từ khi bắt đầu chúng ta phải tính toán, kết nối bài bản với lữ hành để dẫn dắt khách thì cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều là đón khách lẻ tự phát” - ông Thanh nói.

Cơ hội lan tỏa

Nhiều đơn vị “bên bán” tham gia hội chợ lần này dù đã tạo dựng được thương hiệu và vận hành ổn định từ lâu nhưng vẫn rất tích cực hưởng ứng sự kiện. Bà Trương Thị Hồng Nguyên - Trưởng phòng Kinh doanh (Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An) cho biết, bên cạnh chứng nhận đạt tiêu chuẩn Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam, đơn vị thực hành thân thiện với môi trường ngay từ lúc bắt đầu hoạt động và đã nhận chứng nhận khách sạn xanh của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á.

Nghi thức khai trương không gian trưng bày sản phẩm du lịch xanh, OCOP Quảng Nam trong khuôn khổ Tuần du lịch xanh Quảng Nam.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, hội chợ du lịch xanh lần này chuyển tải thông điệp đến các hãng lữ hành cũng như người làm du lịch trên cả nước thấy rằng, du lịch xanh của Quảng Nam không phải là điều gì đó trừu tượng mà bắt đầu từ những điều nhỏ với sản phẩm cụ thể nhất.

Tỉnh đã chọn chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” cho Năm du lịch quốc gia 2022 và du lịch xanh cũng là một trong những xu thế chủ đạo của ngành du lịch địa phương xuyên suốt cả chặng đường tới đây. Vì vậy rất mong được các đơn vị du lịch trên toàn quốc tương tác, kết nối để thúc đẩy mạnh mẽ loại hình này.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Công ty Du lịch La Palanche Voyagas (Hà Nội), một đơn vị chuyên về thị trường Pháp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đơn vị chúng tôi tham gia một hội chợ du lịch xanh đúng nghĩa trên phạm vi toàn quốc.

Tôi cảm nhận Hội An là nơi rất thích hợp để diễn ra hội chợ với chủ đề này. Khách du lịch, nhất là khách quốc tế một khi còn cảm nhận được bản sắc, đặc trưng của văn hóa địa phương sẽ còn đến với chúng ta, chứ nếu chỉ là một nơi giống bất kỳ đâu thì rất khó để thu hút họ.

Quảng Nam phát triển du lịch xanh rất phù hợp với xu thế, nhưng khi đưa ra bất kỳ các sản phẩm mới nào cũng cần phương án kết nối phù hợp điểm đến đã được du khách ưa thích như Hội An hay Mỹ Sơn thì cơ hội thành công sẽ cao hơn”.