Đảm bảo an toàn Năm du lịch quốc gia

Yêu cầu đảm bảo an toàn mọi mặt cho Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 được đặt ra xuyên suốt, trong đó phải chủ động ở tất cả các khâu để lễ khai mạc diễn ra thành công, nên các lực lượng y tế, công an đã lên kế hoạch chặt chẽ...

Quảng Nam nỗ lực để chủ động tất cả tình huống, đảm bảo an toàn cho Năm du lịch quốc gia, nhất là lễ khai mạc diễn ra vào cuối tuần này. Ảnh: B.T

Lực lượng y tế thường trực

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch “Phục vụ y tế các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022” đến các địa phương, bệnh viện, cơ sở y tế các tuyến.

Theo đó, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường trước trong và sau ngày khai mạc cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân luồng, đảm bảo an toàn cao nhất trong phòng chống dịch Covid-19. Sở Y tế huy động nhân lực ở các tuyến cùng tập trung trong thời gian cao điểm diễn ra lễ khai mạc.

“Chúng tôi đã xây dựng các ê kíp để đảm bảo lực lượng y tế thường trực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu và nhân dân tại khu vực tổ chức lễ cũng như các hoạt động trước và sau lễ khai mạc. Đồng thời có phương án xử lý trường hợp cần can thiệp y tế và tình huống phát sinh khác” - ông Nguyễn Văn Văn nói.

Đối với TP.Hội An - nơi dự kiến sẽ đón lượng khách khá lớn vào ngày khai mạc, yêu cầu an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được đặt ra. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện nay các cơ sở lưu trú đã có kinh nghiệm trong việc phân luồng đón khách, chuẩn bị điều kiện chăm sóc sức khỏe nếu khách lưu trú có yêu cầu.

“Địa phương đã phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức các buổi hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi đại biểu và khách du lịch ăn nghỉ trong thời gian tổ chức lễ hội” - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu cơ sở y tế các tuyến phải tập trung toàn lực đảm bảo an toàn cho đại biểu khách mời, chủ động với tình huống khẩn cấp. Theo đó, yêu cầu các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đón tiếp đại biểu phải có lực lượng y tế túc trực xuyên suốt, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu dự khai mạc cũng như thực hiện xét nghiệm nếu du khách tham gia khai mạc có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Văn cho biết, Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh sẵn sàng cơ sở vật chất, tiếp nhận cấp cứu các trường hợp tiên lượng nặng và chuyển tuyến từ đơn vị y tế thường trực tại các địa phương có diễn ra hoạt động của Năm du lịch.

Sở Y tế đã huy động Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Bệnh viện Bình An Quảng Nam chuẩn bị 5 - 10 giường mỗi cơ sở để tiếp nhận thu dung điều trị khi cần thiết, đồng thời bố trí xe cấp cứu điều động khi cần.

“Ngay trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, chúng tôi giao Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí đội cấp cứu thường trực với đầy đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu cơ bản và xe cấp cứu tại khu vực Công viên Gami - nơi diễn ra lễ khai mạc.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chủ động bố trí tổ thường trực cấp cứu lưu động và chuẩn bị 10 - 20 giường bệnh tại đơn vị mình để sẵn sàng thu dung xử trí điều trị trong trường hợp được yêu cầu ở thời gian diễn ra lễ khai mạc” - ông Nguyễn Văn Văn nói.

Công an sẵn sàng

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, đến thời điểm hiện tại, công tác khảo sát, xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại lễ khai mạc cũng như các sự kiện trong khuôn khổ chuỗi hoạt động đã được hoàn tất.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã lên phương án, sẵn sàng phục vụ dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự lễ, đảm bảo an ninh trật tự và sắp xếp phương tiện vào khu vực tổ chức lễ khai mạc.

“Dự kiến, đại biểu và du khách dự lễ khai mạc sẽ rất đông, đơn vị đã họp bàn, phối hợp với Công an TP.Hội An để có phương án dẫn đoàn và đảm bảo an ninh, kể cả tính toán đến việc trung chuyển đại biểu, du khách khi cần. Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số để đảm bảo lưu thông, phòng ngừa tình trạng ùn tắc trong đêm khai mạc, xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho hay.

Cùng với đường bộ, lực lượng Cảnh sát đường thủy được chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, có phương án đảm bảo an toàn đường thủy, đặc biệt là việc vận tải hành khách đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện kiểm soát các phương tiện giao thông đường thủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại khu vực xung quanh Đảo ký ức Hội An và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu đặt ra.

Thượng tá Nguyễn Thành Long cho hay: “Bên cạnh tăng cường nắm tình hình, triển khai các biện pháp nhằm quản lý tốt an ninh trật tự nói chung, Công an tỉnh đã dự lường để có thể xử lý các tình huống nảy sinh, bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu, du khách về dự lễ khai mạc.

Tất cả hoạt động tổ chức trong khu vực Đảo Ký ức Hội an sẽ được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, sẵn sàng xử lý tình huống cháy nổ, tiếp nhận giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cũng như việc di chuyển, đi lại của đại biểu và du khách.

Công tác phòng chống các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật cũng được đặc biệt chú trọng. Với quyết tâm cao nhất, toàn lực lượng sẽ nỗ lực để lễ khai mạc diễn ra an toàn, trật tự, đảm bảo các yêu cầu đề ra theo kế hoạch UBND tỉnh”.