Đảo Ký ức Hội An được vinh danh “Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới”

(QNO) - Ngày 11/11, tại Vương quốc Hồi giáo Oman, Ban tổ chức giải thưởng World Travel Awards đã vinh danh Đảo Ký ức Hội An là “Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới” năm 2022. World Travel Awards được ví như giải Oscar của du lịch thế giới.

Đại diện Đảo Ký ức Hội An nhận giải thưởng “Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới” năm 2022. Ảnh: K.L

Chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới”, Đảo Ký ức Hội An được Ban tổ chức đánh giá là chương trình biểu diễn thực cảnh đẹp nhất và hoành tráng nhất.

Cụ thể, với 5 màn trình diễn đầy thăng hoa của gần 500 diễn viên trên sân khấu thực cảnh rộng 25 nghìn mét vuông cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, Ký ức Hội An được hãng thông tấn Reuters vinh danh là “Show diễn đẹp nhất thế giới”, ngoài ra còn được dẫn tin bởi 200 tờ báo quốc tế khác nhau.

Năm 2019, Ký ức Hội An vinh dự được trình chiếu tại Quảng trường Thời đại (NewYork, Mỹ). Sau hơn 4 năm kể từ thời điểm ra mắt, show diễn đã trải qua hơn 2.000 lượt trình diễn với hơn 2 triệu lượt khách vào xem, tạo nên dấu ấn nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ký ức Hội An từng được hãng Reuters vinh danh là “Show diễn đẹp nhất thế giới”. Ảnh: K.L

Theo bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An, trên thế giới hiện có rất nhiều mô hình nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khác nhau và cũng rất hấp dẫn như Disney Land, Universal, Lego Land… Tất cả dựa trên các câu chuyện, phim ảnh để xây dựng nên những công viên chủ đề hay làm chủ đề cho các khu nghỉ dưỡng, nhưng không nhiều khu tổ hợp xây dựng triển khai dựa trên các yếu tố văn hóa, lịch sử của vùng đất và lấy nghệ thuật làm yếu tố truyền tải như Đảo Ký ức Hội An.

“Tại Đảo Ký ức Hội An, mỗi công trình kiến trúc, mỗi cành cây, ngọn cỏ và mỗi hoạt động đều mang trong mình một ý nghĩa, một câu chuyện. Chúng tôi dựa vào câu chuyện văn hóa và lịch sử của Hội An để xây dựng lên tổ hợp Đảo Ký ức Hội An không động cơ, không khói bụi. Chúng tôi hướng đến xây dựng những không gian nghỉ dưỡng xanh, những hoạt động giải trí nghệ thuật hấp dẫn và đỉnh cao dựa trên văn hóa, lịch sử vì đây là điều tồn tại lâu dài và cần được bảo tồn.

Đó cũng là hướng đi bền vững và khác biệt của Đảo Ký ức Hội An so với những sản phẩm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng khác. Với chiến thắng tại World Travel Awards, Đảo Ký ức Hội An chính là minh chứng cho tình yêu với văn hóa Việt, ý chí muốn bảo tồn và quảng bá văn hóa, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới” - bà Huyền chia sẻ.

Chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức World Travel Awards. Ảnh: K.L