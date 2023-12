(QNO) - Ngày 1/12, trong lễ trao giải World Travel Award diễn ra tại Dubai, Đảo Ký ức Hội An đã được vinh danh “Tổ hợp du lịch văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới 2023". Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đảo Ký ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng danh giá này.

Đảo Ký ức Hội An được vinh danh “Tổ hợp du lịch văn hóa, giải trí hàng đầu thế giới 2023”. Ảnh: C.V

Là một trong những điểm nhấn ấn tượng của hành trình khám phá cung đường di sản miền Trung, Đảo Ký ức Hội An là quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – văn hóa độc đáo, tiên phong trong xu hướng du lịch và giải trí trên nền tảng văn hóa – nghệ thuật, kiến tạo không gian du lịch xanh, hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững.

Đảo Ký ức Hội An được quy hoạch thành 3 phân khu chính gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, tái hiện 400 năm Hội An thăng trầm; Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa.

Được World Travel Awards vinh danh là “Tổ hợp du lịch văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới 2023" – World’s Leading Cultural Tourism & Entertainment Complex 2023, Đảo Ký ức Hội An đã vượt qua những tên tuổi nổi tiếng trong bản đồ du lịch quốc tế như Legend Siam - Công viên văn hóa giải trí đầu tiên và lớn nhất của Thái Lan; Ocean Park HongKong - Công viên giải trí lớn nhất HongKong... để trở thành điểm nhấn ấn tượng và thu hút. Qua đó, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của một xu hướng giải trí mới trên thế giới, dựa trên trên nền tảng văn hóa – nghệ thuật.

Chứng nhận vinh danh Đảo Ký ức Hội An là “Tổ hợp du lịch văn hóa, giải trí hàng đầu thế giới 2023”. Ảnh: C.V

Ngoài Đảo Ký ức Hội An, năm nay nhiều điểm đến của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách thắng giải ở các hạng mục của World Travel Awards như Hội An Memories Land ở hạng mục World’s leading Cultural Tourism & Entertainment Complex 2023; Hà Nội ở hạng mục Worl’s Leading City Break Destination 2023; Sun World Fansipan Legend ở hạng mục World’s Leading Cultural Tourist Attraction; The Empyrean Cam Ranh Beach Resort ở hạng mục World’s Leading Leisure Resort.



Tại Việt Nam, đến nay chỉ một số ít điểm du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng từng được giải thưởng danh giá này vinh danh như Premier Village Danang Resort – Resort dành cho gia đình hàng đầu thế giới 2020; Cầu Vàng (Sun World Bà Nà Hills) – Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2021; Sun World Ba Na Hills - Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2022 hay Sun World Fansipan Legend - Điểm du lịch văn hoá hàng đầu thế giới 2022; Đảo Ký ức Hội An - Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022...

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đảo Ký ức Hội An được World Travel Award vinh danh. Ảnh: C.V