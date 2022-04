Đoàn famtrip Hàn Quốc khảo sát du lịch Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 29.4 đến 3.5, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam phối hợp Vietjet Air đón đoàn famtrip gồm 15 thành viên đại diện các công ty lữ hành Hàn Quốc tham gia khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch trên địa bàn Quảng Nam.

Đoàn famtrip khảo sát rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Trong hành trình tại Quảng Nam, đoàn famtrip sẽ đi phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, rừng dừa Bảy Mẫu, làng bích họa Tam Thanh, khu vui chơi Vin Wonders Nam Hội An, đảo Ký ức Hội An... Tối 29.4, đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp du lịch địa phương để xúc tiến các chương trình hợp tác, liên kết thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19.

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Quảng Nam với cơ cấu chiếm khoảng 30%.