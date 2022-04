Đoàn khách Hoa Kỳ đầu tiên trở lại Hội An sau mở cửa

(QNO) - Chiều nay 5.4, 126 du khách quốc tịch Hoa Kỳ có chuyến tham quan phố cổ Hội An do Công ty Asia Charm Travel tổ chức. Đây là đoàn khách Hoa Kỳ đầu tiên trở lại Hội An sau hơn 2 năm du lịch bị ngưng trệ.

Lãnh đạo Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An tặng hoa chào mừng đoàn du khách. Ảnh: Q.T

Theo lịch trình, đoàn khách tham quan Chùa Cầu, các hội quán, nhà cổ và thưởng thức một số sản phẩm du lịch tại khu phố cổ. Tại đây, đoàn đã được lãnh đạo Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An tặng hoa chào mừng.

Ngoài phố cổ Hội An, trong thời gian lưu trú đến ngày 7.4, dự kiến đoàn tiếp tục tham quan một số nơi ở Hội An và Duy Xuyên như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng Trà Nhiêu... Trong sáng nay 5.4, đoàn khách cũng đã tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đoàn khách Hoa Kỳ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Hướng dẫn viên của đoàn khách cho biết, đoàn đã book tour đến Hội An từ rất lâu nhưng lỡ hẹn suốt thời gian dài vì đại dịch Covid-19. Ngay sau khi ngành du lịch Việt Nam mở cửa toàn diện, đơn vị lữ hành cùng các vị khách khẩn trương thực hiện thủ tục để hiện thực hóa chuyến du lịch này.

Bà Allison Crull - một du khách trong đoàn chia sẻ: “Tôi đã chờ quá lâu cho chuyến đi này. Mọi thứ rất tuyệt vời, tôi cảm nhận rõ sự thân thiện của mọi người khi đến đây”.

Du khách tham quan nhà cổ Tấn Ký. Ảnh: Q.T

Ngoài đoàn khách trên, sau khi ngành du lịch Việt Nam có thông báo chính thức mở cửa toàn diện vào ngày 15.3 vừa qua, rải rác cũng đã có một số nhóm khách lẻ quốc tế đến Hội An tham quan, nghỉ dưỡng.

[VIDEO] - Du khách tham quan phố cổ Hội An: