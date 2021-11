Doanh nghiệp du lịch cần vốn

Quảng Nam đang nỗ lực khôi phục các hoạt động đón khách tham quan. Sau thời gian dài “ngủ đông”, các doanh nghiệp ngành du lịch đang rất cần nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại.

Các cơ sở dịch vụ du lịch ở Hội An chuẩn bị đón khách trở lại. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Doanh nghiệp điêu đứng

Qua các đợt diễn biến phức tạp của Covid-19, các doanh nghiệp ngành du lịch lao đao. Bà T.T. (giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đưa du khách tham quan các khu vực Cù Lao Chàm) cho biết, không có khách nên doanh nghiệp đóng cửa 2 năm nay. Không có nguồn thu, khả năng trả nợ vốn vay ngân hàng ngày càng kiệt dần. Công ty đang nợ VietinBank Hội An hơn 4,5 tỷ đồng.

“Nợ chồng nợ, trước đây tôi chỉ nợ hơn 2 tỷ đồng, cứ đáo hạn là tôi phải vay món mới để trả món cũ. Nợ càng lớn nên đến nay gần như kiệt sức” - bà T. nói.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, tổng dư nợ của khách hàng được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ tính đến nay là 1.328,9 tỷ đồng với 516 khách hàng; dư nợ được miễn, giảm lãi là 484 tỷ đồng; doanh số cho vay mới lũy kế từ 23.1.2020 đến nay là 43.569 tỷ đồng với 6.417 khách hàng. Dư nợ được cơ cấu lại, miễn, giảm lãi không bị chuyển sang nhóm nợ xấu theo Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14 là 2.093,5 tỷ đồng với 303 khách hàng. Số tiền giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 là hơn 7,75 tỷ đồng với 6.231 khách hàng.

Sau thời gian nghỉ việc dài ngày, đến nay, nhiều lao động của công ty bà T. muốn đi làm trở lại để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

“Hội An đang nỗ lực kích cầu du lịch, chúng tôi rất mừng. Vấn đề là làm sao huy động được nguồn vốn lớn để “hồi sức” các hoạt động. Chỉ riêng sửa chữa lại các ca nô, thiết kế lại tour tham quan, thiết kế lại văn phòng đã tốn quá nhiều tiền bạc. Rất mong thành phố có chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và ngành ngân hàng đồng hành, tiếp sức cho vay vốn với lãi suất ưu đãi” - bà T. nói.

Ông H.Q.T. (chủ một villa và nhà hàng ở Cẩm Châu, Hội An) cho biết rất mong ngành du lịch sớm khôi phục các hoạt động để đón khách.

Ông T. đang có dư nợ ở Agribank Hội An với số tiền nhiều tỷ đồng, nhưng được ngân hàng giảm 10% lãi suất cho vay, từ 8,5%/năm còn 7,65%/năm.

Ông T. nói: “Tôi được cán bộ tín dụng của Agribank Hội An cho biết sẽ tạo điều kiện để vay mới với lãi suất ưu đãi để khôi phục hoạt động du lịch kèm dịch vụ”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm qua. Chỉ mong các tổ chức tín dụng trên địa bàn áp dụng các cơ chế, chính sách khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu lại vốn vay và cho vay mới với lãi suất ưu đãi để giúp doanh nghiệp gượng dậy, vượt qua thách thức, khôi phục ngành du lịch, dịch vụ, từ đó sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.

Trợ sức của ngân hàng

Ông Nguyễn Đình Thương - Giám đốc Agribank Hội An cho biết, cùng với giảm 10% lãi suất cho vay, ngân hàng thương mại còn đang tinh giản thủ tục cho vay, miễn, giảm các loại phí giao dịch cho các cá nhân, doanh nghiệp ngành du lịch.

Theo ông Thương: “Chúng tôi chấp nhận hy sinh phần lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kỳ vọng phát triển trở lại trong thời gian đến. Cắt giảm các chi phí hoạt động, điều chỉnh giảm tiền lương để tập trung nguồn lực tài chính chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng du lịch là việc làm thường xuyên của chúng tôi”.

Dòng tiền được ví như mạch máu nuôi sống doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp du lịch cạn kiệt nguồn lực để duy trì hoạt động, hỗ trợ của các ngân hàng thương mại là hết sức cấp thiết.

Ông Huỳnh Kim Phố - Giám đốc HDBank Hội An cho biết đang đón đầu nhu cầu bổ sung vốn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Chương trình eCredit - cấp tín dụng doanh nghiệp online 24/7 của HDBank Hội An nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, lãi suất thấp, mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng.

Doanh nghiệp du lịch chỉ cần đăng ký thông tin trực tuyến, hệ thống phê duyệt tự động của ngân hàng sẽ cho đề xuất về phương án tài chính. HDBank Hội An sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc của khách hàng, thủ tục đơn giản, bảo mật thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch còn được hưởng ưu đãi riêng từ gói tín dụng “Doanh nghiệp vay online nhận ngay ưu đãi lãi suất” với lãi suất vay chỉ từ 4,99%/năm, thời gian áp dụng đến ngày 31.3.2022. Từ nay đến đến hết ngày 31.12.2021, HDBank Hội An còn hỗ trợ doanh nghiệp du lịch với gói vay chỉ có lãi suất từ 6,2%/năm.