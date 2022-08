Doanh nghiệp du lịch Hội An chưa hết khó khăn

Dù dần phục hồi sau thời gian dài bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Hội An vẫn gặp nhiều khó khăn.

Du khách sử dụng dịch vụ xích lô tại Hội An. Ảnh: Q.HẢI

Tại Hội An hiện có gần 90% đơn vị kinh doanh lưu trú mở cửa hoạt động, khoảng 60% lao động trong ngành du lịch đã trở lại làm việc. Tuy vậy, theo Phòng VH-TT TP.Hội An, doanh nghiệp du lịch địa phương đang gặp nhiều khó khăn do chưa thực sự hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong 2 năm 2020 và 2021; tình trạng thiếu hụt lao động và sự cạnh tranh của các điểm đến lân cận...

Trong 2 năm 2020 và 2021, do phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, không có doanh thu nên doanh nghiệp du lịch không hưởng lợi nhiều từ chính sách giảm thuế thu nhập 30% và gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giảm giá điện.

Đối với chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Nghị quyết số 68 của Chính phủ, chính sách này thông thoáng hơn các cơ chế trước đây. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch lại không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như đa số người lao động không tham gia bảo hiểm bắt buộc; phải có bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch; phải có thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động…

Ảnh: Q.Hải

Hầu như không có doanh nghiệp du lịch nào thành lập mới vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát rồi kéo dài, vì vậy, chính sách giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thành lập mới không có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động.

Theo Phòng VH-TT TP.Hội An, hiện nay so với điểm đến Đà Nẵng, du lịch Hội An đã dần bộc lộ những bất lợi trong việc cạnh tranh, thu hút phân khúc thị trường khách. Nguyên nhân là các điểm đến lận cận Hội An là Đà Nẵng và Duy Xuyên có hệ thống cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao ven biển đủ khả năng đáp ứng các đoàn khách có quy mô lớn với giá phòng phù hợp, rẻ hơn giá phòng so với các cơ sở lưu trú cùng hạng ở Hội An. Bờ biển Cửa Đại sạt lở làm giảm khả năng cạnh tranh trong việc phục vụ nhu cầu tắm biển, ăn uống, nghỉ ngơi của du khách khi đến Hội An.

So với thời điểm trước khi có dịch Covid-19, thời gian lưu trú trung bình của khách tại Hội An giảm nhiều, chỉ còn 1,23 đêm (6 tháng đầu năm 2022) đối với khách quốc tế (giảm 1,08 đêm) và 1,1 đêm đối với khách trong nước (giảm 0,47 đêm). Nguyên nhân là những sản phẩm du lịch của Hội An chưa phù hợp với thị trường khách trong nước, khách vào Hội An tham quan phố cổ rồi ra Đà Nẵng lưu trú qua đêm...