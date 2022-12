Doanh nghiệp du lịch xanh tiên phong

Sau gần một năm cam kết thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam, đã có 10 đơn vị du lịch tiên phong đáp ứng được tiêu chuẩn của bộ tiêu chí này.

La Siesta Hoi An Resort & Spa là một trong 10 đơn vị đạt được chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Đây chính là 10 doanh nghiệp đầu tiên được công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam.

Trong số này có 6 đơn vị đạt mức 3/3 Lá Sâm Ngọc Sinh (mức cao nhất) gồm: Four Season Resort The Nam Hai, La Siesta Hoi An Resort & Spa, An Villa, Biệt thự du lịch Sân Thượng La Terrazza Villa, Công ty TNHH Du lịch Hoi An Express và Công ty Emic Travel.

Bốn đơn vị đạt mức 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh gồm: Khách sạn Êmm Hội An, Sea’ Lavie Boutique Resort & Spa, Ngôi Sao An Bàng - An Bang Star Homestay và Công ty TNHH Duy Nhất Đông Dương.

Bà Nguyễn Thanh Tâm - Quản lý An Villa cho hay, ngay từ khi ra đời An Villa đã định hướng hoạt động du lịch có trách nhiệm. Do đó, đơn vị đã sớm hưởng ứng để tiếp cận Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam khi nó được ban hành và nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tích cực từ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam trong thời gian qua để vận hành theo hướng xanh, bền vững.

Ông Vương Đình Mạnh - Tổng Giám đốc La Siesta Hoi An Resort & Spa cho biết, đơn vị hoàn toàn ủng hộ xu hướng du lịch xanh mà ngành du lịch Quảng Nam đang hướng tới.

Thời gian tới, La Siesta Hoi An Resort & Spa sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các giải pháp, dịch vụ xanh vì càng vận hành theo nền tảng này thì chính bản thân doanh nghiệp càng có lợi ở nhiều mặt.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay, những đơn vị này đã được Hội đồng thẩm định du lịch xanh đánh giá chặt chẽ, đáp ứng đúng các tiêu chí và sẽ được trao chứng nhận ngay dịp bế mạc Năm du lịch quốc gia diễn ra vào chiều 22/12 tới tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (huyện Thăng Bình) để tăng thêm hiệu ứng lan tỏa.

“Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam tham khảo từ nhiều bộ tiêu chí du lịch bền vững trên thế giới và được điều chỉnh để phù hợp với đặc thù địa phương. Do đó, những doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam cũng có thể xem như đã đạt được một phần tiêu chuẩn du lịch xanh của thế giới và vẫn có thể phấn đấu tiếp tục nâng cao chuẩn du lịch xanh theo các mức độ cao cấp hơn” - ông Thanh nói.

Dù chưa nhiều nhưng những đơn vị trên hoạt động rải khắp ở nhiều lĩnh vực như lữ hành, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và homestay. Có 2 loại hình mà chưa có đơn vị du lịch nào của địa phương tiếp cận để đạt được chứng nhận của Bộ tiêu chí là điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan.

Với việc 3 đơn vị Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn và Văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An cùng tham gia cam kết thực hiện Bộ tiêu chí này hồi đầu năm 2022, hy vọng về việc có những điểm tham quan đầu tiên đạt được chứng nhận này trong thời gian đến hoàn toàn khả thi.

Đó là chưa kể một số điểm du lịch dựa vào cộng đồng đang có kết nối chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam như làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), làng biển Cửa Khe (Thăng Bình)… cũng rất triển vọng để sớm tiếp cận chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam trong tương lai.