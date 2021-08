Doanh thu du lịch của Hội An chỉ đạt khoảng 107 tỷ đồng trong 6 tháng

Tiếp nhận thiết bị dự án thí điểm chiếu sáng đường phố thông minh tại Hội An

BẢO LÂM | 04/08/2021 - 07:58

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục tiếp nhận thuộc dự án thí điểm chiếu sáng đường phố thông minh tại TP.Hội An, do Cục Năng lượng Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại cho UBND TP.Hội An (chủ dự án) với tổng giá trị 73.300 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).