Dự án Cẩm Nam Resort quá thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất hơn 27 tháng

(QNO) - Sáng nay 10.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Cẩm Nam Resort (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) của Công ty TNHH Thủy Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp. Ảnh: Q.T

Theo Sở KH-ĐT, dự án Cẩm Nam Resort được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày 19.3.2018. Đến thời điểm hiện nay, đã quá thời hạn gia hạn hơn 27 tháng nhưng Công ty TNHH Thủy Long vẫn chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công.

Theo Công ty TNHH Thủy Long, dự án có quy mô khoảng 2,06ha đất nhưng doanh nghiệp mới thuê được 12.202m2; còn lại 8.483m2 mới thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa được thuê đất, không được cấp phép và lập các thủ tục liên quan để tiến hành xây dựng dự án. Do đó rất khó để doanh nghiệp triển khai dự án như hoạch định.

Nhà đầu tư đề xuất cho gia hạn thời gian sử dụng đất đối với diện tích 12.202m2 đã được UBND tỉnh cho thuê và cho gia hạn trước đây; đồng thời xin lập thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định với phần diện tích 8.483m2 để tiến hành đầu tư xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động.

Đại diện nhà đầu tư nêu khó khăn trong triển khai dự án. Ảnh: Q.T

Qua ý kiến, đề xuất của các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị nhà đầu tư khẩn trương làm bản giải trình cụ thể về nguyên nhân sự chậm trễ, lý do bất khả kháng trong triển khai dự án thời gian qua cũng như lộ trình cam kết triển khai chi tiết gửi UBND TP.Hội An và Sở KH-ĐT, đồng thời đề nghị TP.Hội An phải có ý kiến chính thức về dự án.

"Sở KH-ĐT căn cứ vào ý kiến chính thức của nhà đầu tư, TP.Hội An và kết hợp với báo cáo của Sở TN-MT cũng như nội dung cuộc họp hôm nay để có báo cáo đề xuất cụ thể với lãnh đạo UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định" - ông Trần Văn Tân nói.