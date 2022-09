Du khách book tour Hội An của Sơn Trà Travel đạt mức kỷ lục năm 2022

(PR) - Hội An – Di sản văn hóa thế giới là một điểm đến nổi tiếng của miền Trung và của cả nước. Hầu như ai tới Đà Nẵng đều muốn một lần ghé thăm phố cổ, chiêm ngưỡng nét đẹp mộc mạc nên thơ in đậm màu thời gian nơi đây. Đó là lý do tour Hội An của Sơn Trà Travel năm 2022 có lượng khách cực đông. Mọi người tìm đến tour này mong muốn có một chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa mà còn để tiết kiệm chi phí.

Tour Hội An có gì hấp dẫn mà du khách thích đến vậy?

Du lịch Hội An luôn có một sức hút lớn đối với du khách trong nước và cả quốc tế. Nơi có những con phố cổ kính với mái ngói rêu phong, có những di sản lâu đời, có con sông Hoài và giàn hoa giấy thơ mộng…

Nơi đây cũng gắn liền với nhiều phong tục tập quán, hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian nổi tiếng mà không phải ở đâu cũng có. Tham gia tour Hội An, du khách sẽ có dịp cảm nhận gần hơn, chân thực hơn về những điều này.

Khám phá đô thị cổ kính Hội An là điều mà ai cũng muốn.

Chương trình đưa du khách khám phá từ không gian kiến trúc của các hội quán, nhà cổ đến nét đẹp văn hóa được gìn giữ lâu đời. Những loại hình giải trí dân gian ở phố cổ như bài chòi, bịt đập niêu,… bạn cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm.

Ngoài ra, du khách còn được check-in phố đèn lồng, Chùa Cầu, hoạt động thả đèn hoa đăng sông Hoài hay dạo chơi chợ đêm Nguyễn Hoàng, mua sắm các đặc sản làm quà, quan sát nhịp sống bình yên, nhẹ nhàng của người dân địa phương…

Không chỉ vậy, Sơn Trà Travel còn đưa du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn nổi tiếng của Đà Nẵng. Thưởng thức các món đặc sản Hội An nức tiếng. Với sức hấp dẫn như thế rất dễ hiểu vì sao ai tới Đà Nẵng cũng dành thời gian để đi tour Hội An này.

Tham gia tour này du khách sẽ được khám phá nhiều công trình ấn tượng.

Sơn Trà Travel – đơn vị tổ chức tour Hội uy tín hàng đầu Đà Nẵng

Sơn Trà Travel là một đơn vị lữ hành hàng đầu tại thành phố Đà Nẵng. Có nhiều năm kinh nghiệm trên 5 năm trong việc tổ chức và điều hành tour Đà Nẵng nói chung và tour Hội An xuất phát từ Đà Nẵng nói riêng.

Công ty luôn nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách du lịch, liên tục cập nhật những địa điểm mới đưa vào chương trình. Cộng với đó là đội ngũ nhân viên trẻ trung, sáng tạo, mang đến cho du khách những dịch vụ tốt nhất từ xe đưa đón, hướng dẫn viên đến điểm tham quan, ăn uống…

Du khách rất tin tưởng và lựa chọn đi tour của Sơn Trà Travel.

Đặc biệt còn có những chương trình ưu đãi giảm giá đối với khách đoàn, khách đi theo nhóm đông người. Đi tour của công ty, du khách hoàn toàn có thể hy vọng vào một chuyến đi an toàn, thú vị với mức phí tốt nhất.

Tại sao tour Hội An của Sơn Trà Travel lại có lượt khách book cao

Về đơn vị tổ chức tour Hội An hiện nay tại Đà Nẵng không chỉ có một mình Sơn Trà Travel. Thế nhưng Sơn Trà Travel rất tự hào khi được du khách tin tưởng ủng hộ. Số lượng khách book tour của công ty đạt mức kỷ lục. Bởi nhiều lý do:

+ Chương trình tour hấp dẫn

Tour Hội An 1 ngày chỉ gói gọn trong khoảng thời gian ngắn, chiều đi tối về. Thế nhưng công ty đã lên một lịch trình hết sức chi tiết. Đưa vào tour những địa điểm nổi bật nhất, được nhiều người quan tâm. Cùng với đó là những hoạt động đặc sắc để du khách có thể tham quan được nhiều nơi, trải nghiệm được nhiều hoạt động nhất có thể.

Với tour này du khách cũng được tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tour Hội An bên Sơn Trà Travel có 2 lựa chọn cho du khách tham khảo: một là kết hợp khám phá Bán đảo Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn và Hội An, 2 là chỉ Ngũ Hành Sơn và Hội An. Đây đều là những điểm đến hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng – Hội An.

+ Dịch vụ đầy đủ, chất lượng

Điều mà du khách thích nhất khi lựa chọn đi tour từ đơn vị này nữa có lẽ là các dịch vụ đi kèm. Công ty hỗ trợ đưa đón khách đi tour bằng xe du lịch đời mới, chất lượng cao, có điều hòa, ghế nệm thoải mái cùng lái xe kinh nghiệm lâu năm.

Mọi người đi tour đều được sử dụng nước uống đóng chai và 1 khăn lạnh miễn phí. Trong suốt quá trình khám phá các địa danh luôn có hướng dẫn viên địa phương nhiệt tình, vui vẻ đi cùng giải thích cho bạn hiểu rõ về nơi đó.

Với giá tour rất rẻ nhưng du khách cũng sẽ được trải nghiệm một bữa tối ngon miệng tại nhà hàng Hội An với thực đơn các món đặc sản phố Hội.

+ Giá tour tốt nhất Đà Nẵng

Sơn Trà Travel luôn cố gắng thiết kế lịch trình hấp dẫn, giúp du khách có thật nhiều kỷ niệm nhưng vẫn không làm thay đổi mức giá. Giá tour Hội An của công ty luôn cạnh tranh với các đơn vị khác, tốt nhất Đà Nẵng. Du khách lựa chọn đi tour của công ty có thể yên tâm về mức giá và cả chất lượng.

Không chỉ chất lượng, giá tour còn cực kỳ phải chăng.

+ Chính sách book và hủy tour dễ dàng

Để tiết kiệm thời gian đi lại của du khách, dulichsontra.com hỗ trợ đặt tour qua điện thoại. Bạn chỉ cần gọi điện trước 1 ngày là đã có thể tham gia tour vào ngày hôm sau, không phải đặt cọc.

Du khách cũng không phải bồi thường nếu hủy tour. Đặc biệt, công ty sẽ thu tiền sau khi hành trình tour kết thúc. Điều mà hầu như khó đơn vị lữ hành nào làm được.

Tất cả những ưu điểm này đã khiến cho tour Hội An ngày càng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Lượng khách cũng từ đó mà tăng dần. Đây chính là động lực, là niềm tự hào của đơn vị lữ hành.

Tour Hội An của Sơn Trà Travel có giá bao nhiêu, làm thế nào để đăng ký?

Tour Hội An là một trong những tour đắt khách nhất của Sơn Trà Travel, cũng là tour có giá thấp nhất. Phù hợp với tất cả mọi đối tượng du khách có nhu cầu du lịch Hội An, tham quan phố cổ. Nếu tìm hiểu du khách sẽ thấy giá tour của nhiều đơn vị chênh lệch với công ty tận vài chục nghìn.

Giá tour Hội An hiện tại của dulichsontra.com như sau:

Giá tour người lớn: 280.000 vnđ/người.

Giá tour trẻ em từ 5 – 9 tuổi: 140.000 vnđ/người.

Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí.

Để book tour, du khách chỉ cần liên hệ đến số điện thoại 0961 650 450 trước một ngày để đăng ký số lượng người tham gia. Vào ngày khởi hành, hướng dẫn viên sẽ gọi và cùng với xe của công ty đến đón quý khách khởi hành đi tour. Không cần đặt cọc trước bất cứ khoản nào.

Đến du lịch Đà Nẵng và bạn muốn khám phá phố cổ Hội An nhưng không có nhiều thời gian hay chưa có kinh nghiệm thì hãy book ngay tour Hội An của Sơn Trà Travel. Những du khách đi theo nhóm hay đi cùng gia đình cũng nên trải nghiệm hình thức này. Vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí lại có một hành trình suôn sẻ, đáng nhớ.

