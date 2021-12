Du khách rộn ràng đón Giáng sinh ở Hội An

(QNO) - Trong tiết trời se lạnh pha chút mưa phùn của dịp Giáng sinh, không khí ở nhiều góc nhỏ Hội An vẫn sôi động với các hoạt động, sự kiện nằm trong chuỗi phục hồi du lịch phục vụ du khách.

Ông già Noel tặng quà thiếu nhi tại chợ phiên Tân Thành. Ảnh: Q.T

Tại chợ phiên Tân Thành (phường Cẩm An), từ sáng sớm du khách đã rôm rả ghé lại tìm hiểu trong những gian đồ cũ, chơi trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc trưng địa phương...

Ông Lê Quốc Việt - đại diện Hợp tác xã Du lịch làng chài Tân Thành cho biết: "Nhân dịp Giáng sinh chúng tôi có tổ chức hoạt động phát quà Noel cho các cháu nhỏ. Phụ huynh chuẩn bị sẵn quà, đưa trước cho ban quản lý chợ phiên, ghi rõ tên con và ba mẹ cùng lời dặn, sau đó ông già Noel sẽ phát cho từng cháu".

Trải nghiệm trò chơi dân gian tại chợ phiên Tân Thành. Ảnh: Q.T

Để tạo sự khác biệt cho từng phiên chợ, đến với chợ phiên Tân Thành dịp Giáng sinh này du khách sẽ được trải nghiệm nghệ thuật âm thanh sắp đặt, thi biểu diễn hiphop, mua sắm siêu giảm giá, chụp hình với ông già Noel...

Nằm trong kế hoạch gượng dậy, phục hồi du lịch, Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (phường Cửa Đại) thuộc Tập đoàn Thiên Minh cũng khai trương hoạt động trở lại sau 9 tháng tạm dừng đón khách. Đại diện Tập đoàn Thiên Minh khu vực miền Trung cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là các cơn bão cuối năm 2020, cơ sở vật chất khu vực ven biển của Victoria Hoi An Beach Resort & Spa xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, đơn vị đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp điểm đến này theo hướng du lịch xanh, bền vững.

Nhiều đơn vị du lịch tích cực cải tạo và mở cửa trở lại để phục vụ du khách, trong đó có Victoria Hoi An Beach Resort & Spa. Ảnh: Q.T

Bà Kelsey (du khách người Mỹ) chia sẻ: "Tôi đã ở Hà Nội 3 năm trước khi vào Hội An trong mùa hè vừa qua. Thật tuyệt vời khi đón lễ Giáng sinh ở Victoria Hoi An Beach Resort & Spa với không gian, âm nhạc và ẩm thực vô cùng độc đáo, hấp dẫn. Hy vọng, dịch bệnh sẽ không còn diễn biến phức tạp để nhiều hoạt động du lịch khác được khôi phục cho du khách như chúng tôi khám phá".

Du khách nước ngoài khiêu vũ tại một bữa tiệc. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng Victoria Hoi An Beach Resort & Spa cũng như nhiều cơ sở du lịch khác trên địa bàn thành phố đang tranh thủ quãng lặng 2 năm qua để trở lại mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn.

"Có thể cảm nhận được sự đồng cảm, liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Nhà nước và cộng đồng trong việc phục hồi du lịch ở thời điểm gian khó này. Hy vọng đây là tiền đề để cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương gượng dậy trong năm 2022" - ông Lanh nói.