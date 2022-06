Du lịch Đà Nẵng hồi sinh

(QNO) - Đà Nẵng vừa công bố lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022 với hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn được tổ chức từ ngày 11.6 đến 15.8.2022, kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ hồi sinh mạnh mẽ .

Du lịch Đà Nẵng có nhiều tín hiệu hồi phục mạnh mẽ. Ảnh N.T.B

Tín hiệu hồi phục

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết, tín hiệu phục hồi du lịch Đà Nẵng đang rất lạc quan. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm đến, Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch. Hầu hết các điểm, khu du lịch đã được đưa vào khai thác trở lại, đặc biệt là khu du lịch Bà Nà Hills với những sản phẩm mới cao cấp hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong 5 tháng đầu năm nay đã trên 861.100 lượt khách, bằng 90,9% so cùng kỳ năm 2021; trong đó lượng khách đến Bà Nà Hills chiếm khoảng 40% đã khẳng định sức hút của nơi đây nói riêng và du lịch Đà Nẵng nói chung đối với du khách trong nước và quốc tế.

Bà Nà Hills thu hút khảng 40% khách du lịch Đà Nẵng năm 2022. Ảnh: N.T.B

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 6.385 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 401 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Điều đó cho thấy, bước khởi đầu cho sự phục hồi của du lịch Đà Nẵng dần hiện hữu. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu năm 2022 là đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 3,3 triệu khách trong nước và 180 nghìn lượt khách quốc tế, du lịch thành phố cần tổ chức nhiều sự kiện hấp hơn nữa và kiến tạo các sản phẩm đẳng cấp thu hút khách du lịch.

"Sống như ánh mặt trời"

Hậu Covid-19, du lịch MICE được xem là "đặc sản" của du lịch thế giới và Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc thu hút khách MICE với nhiều chính sách hấp dẫn.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, ngày 1.6 vừa qua thành phố đón đoàn 1.000 khách MICE tham gia sự kiện "Hội ngộ đỉnh cao BNI 2022", nâng số khách MICE từ đầu năm 2022 đến nay lên trên 5.000 khách. Đặc biệt, Đà Nẵng đăng cai tổ chức sự kiện "Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022" từ ngày 4 đến 9.6 thu hút trên 550 khách quốc tế, khẳng định thương hiệu của du lịch MICE Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng công bố các hoạt động diễn ra trong lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng (Enjoy Da Nang Summer Festival 2022), diễn ra trong hơn 2 tháng hè năm 2022. Một loạt sự kiện quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện "Sống như ánh mặt trời" (Take me to the sun) do Tập đoàn Sun Group tài trợ và thực hiện, tạo thêm sức hút giúp du lịch Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ.

160 nghệ sĩ trong nước và quốc tế liên tục trình diễn các show nghệ thuật đẳng cấp tại Bà Nà Hills hè 2022. Ảnh: N.T.B

Cụ thể, từ ngày 11.6 đến 15.8, tại trung tâm thành phố, chuỗi sự kiện bắt đầu với lễ hội carnival đường phố, dự kiến diễn ra các tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Tuyến đường diễu hành của 200 nghệ sĩ và xe hoa trang trí theo chủ đề sẽ bắt đầu từ Công viên châu Á đến cầu Rồng dọc theo sông Hàn, điểm dừng biểu diễn là quảng trường Bạch Đằng.

Tiếp đó, một đại nhạc hội sẽ diễn ra trong tháng 7 tại quảng trường chính Công viên châu Á với sức chứa trên 5.000 người. Quảng trường 2.9 là sân khấu phụ, đại nhạc hội sẽ là bữa tiệc của hiệu ứng ánh sáng và những màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Trong tháng 8 là lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM, quy mô 10.000 khán giả quy tụ dàn DJ và nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra còn có các không gian ẩm thực, khu vực check-in nghệ thuật sắp đặt... diễn ra tại Công viên Biển Đông.

Đặc biệt, khách sạn 5 sao đầu tiên của Tập đoàn Mikazuki Nhật Bản vừa mới khai trương, có cả "thiên đường giải trí" tại Công viên nước 365 trong nhà lớn nhất miền Trung hay tắm Osen nước khoáng nóng kiểu Nhật, hội nghị MICE phục vụ 1.000 người cùng nhiều dịch vụ văn hóa ẩm thực độc đáo hấp dẫn khách .

Độc đáo tắm khoáng nóng Onsen tại khu du lịch Mikazuki Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng là lời khẳng định du lịch TP.Đà Nẵng đang từng bước nâng tầm, bứt phá khi có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp.

"Với nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch của thành phố, việc đồng hành của cộng đồng người dân, doanh nghiệp du lịch để cùng thành phố tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc - như lễ hội Enjoy Da Nang Summer Festival 2022, sẽ giúp ngành du lịch nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á" - ông Sơn chia sẻ.