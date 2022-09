Du lịch Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ

Đà Nẵng đang phục hồi du lịch mạnh mẽ, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng lung linh về đêm. Ảnh: NTB

Phục hồi mạnh mẽ

Đà Nẵng đã phục hồi du lịch ngoạn mục sau 2 năm đại dịch Covid-19. Chỉ trong dịp lễ 30.4 & 1.5.2022, số lượng khách đến Đà Nẵng đạt hơn 254.000 lượt, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Dịp này, du khách được trải nghiệm một mùa hè rực rỡ với lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 do Sun Group thực hiện, hay nhộn nhịp như Carnival đường phố tổ chức suốt 5 tuần, mỗi tuần 2 buổi (từ 23.6 - 24.7) đã thổi bùng sự rộn rã, sôi động trên các con phố Bạch Đằng, dọc bãi biển Mỹ Khê...

Đặc biệt là đại nhạc hội Take me to the Sun diễn ra đêm 9.7, hơn 20.000 khán giả trẻ tham gia đã thực sự cuồng nhiệt với bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Công viên châu Á...

Năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục nhận được các giải thưởng, danh hiệu quốc tế: Top 15 điểm đến được yêu thích nhất châu Á do Trang TripAdvisor - website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ công bố; đứng thứ 3 trong Top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á - Giải thưởng du lịch châu Á 2022 do tạp chí du lịch Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức. Lễ trao giải World Travel Awards 2022 (Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương tổ chức tối 7.9 tại TP Hồ Chí Minh đã vinh danh: Hà Nội - Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2022; Hội An và Huế - Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á; Đà Nẵng - Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022.

Muốn thưởng ngoạn một chút phong vị Âu châu, du khách chỉ cần tới Sun World Bà Nà Hills thấy cả Làng Pháp cổ kính, những vườn hoa tulip lung linh, các thần mặt trời, mặt trăng huyền ảo, cả xứ Bavaria xưa của Đức tái hiện với dòng bia tươi chảy bất tận trong lễ hội Oktober đến hết tháng 8…

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ ước đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 125,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách quốc tế đạt 221 nghìn lượt, tăng xấp xỉ 145%; khách nội địa hơn 2,14 triệu lượt, tăng 124%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt hơn 4.939 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thành phố sự kiện

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện vai trò là trung tâm đón và phân phối khách du lịch cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên như: tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan; đón các đường bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng từ Singapore,Thái Lan và Hàn Quốc; tổ chức hội nghị xúc tiến thị trường và đón các đoàn famtrip, presstrip từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ…

Đồng thời Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, quy mô quốc tế thu hút khách như: tổ chức Diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022, Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022; Lễ hội văn hóa Việt Nam -Hàn Quốc 2022.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng khẳng định, hiện nay Đà Nẵng có hệ sinh thái để tổ chức sự kiện tốt bậc nhất cả nước. Đà Nẵng đã liên kết các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình phát triển mạnh sản phẩm du lịch văn hóa di sản, hình thành chuỗi sự kiện địa phương, là điểm đến thu hút các tập đoàn, tổ chức sự kiện, kết hợp nghỉ dưỡng (du lịch MICE). Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ là điểm trung chuyển, cửa ngõ thứ ba quốc tế, thu hút du khách đến vui chơi giải trí, mua sắm, học hành, y tế, tạo thành du lịch đô thị như Dubai hay Singapore...

Từ tháng 3 đến tháng 8.2022, tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng đã đạt hơn 1.500 chuyến với hơn 200.000 lượt khách. Trong dịp nghỉ lễ 2.9 vừa qua đã có 531 chuyến bay với 60.300 lượt khách đến với Đà Nẵng. Trong đó có 436 chuyến bay nội địa với 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với 13.300 lượt khách.

Nâng tầm quốc tế

Từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai một số hoạt động xúc tiến phù hợp như tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản và tham dự hội chợ JATA Nhật Bản vào tháng 9.2022; tổ chức đoàn xúc tiến du lịch tại Anh – Đức – Hà Lan; tham dự hội chợ ITE tại TP.Hồ Chí Minh; tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng về du lịch nghỉ dưỡng và MICE vào tháng 12.2022.

Theo Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT, lịch bay từ nay đến cuối tháng 10.2022 dự kiến sẽ có hơn 1.200 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng 180.000 lượt khách. Từ cuối tháng 10.2022 đến cuối tháng 3.2023 sẽ có 9 hãng hàng không khai thác với khoảng 2.700 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng, dự kiến đón khoảng 360.000 lượt khách.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Với các nỗ lực làm mới sản phẩm, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và đổi mới sáng tạo trong công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, tìm kiếm khai thác thị trường, du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế trong năm 2023, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á trong tương lai”.