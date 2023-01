Du lịch Hội An phục hồi ngoạn mục

(PRX) - Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, năm 2022 ngành du lịch Hội An bắt đầu bước vào quỹ đạo phục hồi, tăng trưởng tốt, trở thành đầu tàu kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

Du khách đã quay lại giúp du lịch Hội An phục hồi tốt.

Tăng trưởng cao

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất (GO) (theo giá so sánh năm 2010) của TP.Hội An ước đạt 4.661 tỷ đồng, vượt 10,7% so kế hoạch (KH) đầu năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so năm 2021.

Trong đó, nhóm ngành Du lịch – Dịch vụ - Thương mại (DL-DV-TM) tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt ngành du lịch. Tổng lượng khách đến Hội An năm 2022 ước đạt 1,536 triệu lượt, (khách quốc tế ước đạt 614 nghìn lượt, khách Việt Nam ước đạt 922 nghìn lượt).

Cụ thể, khách tham quan khu phố cổ ước đạt 548 nghìn lượt, đạt trên 425% so với KH đầu năm; khách tham quan làng gốm Thanh Hà ước đạt 104 nghìn lượt, tăng 612% so với KH; khách tham quan khu rừng dừa Cẩm Thanh ước đạt 432 nghìn lượt, tăng gần 648% KH năm; khách tham quan Cù Lao Chàm khoảng 118 nghìn lượt, bằng gần 327% KH năm; khách tham quan làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà) đạt 4.500 lượt, bằng 263,2% KH.

Tổng lượt khách mua vé tham quan ước đạt 1,207 triệu lượt. Tổng lượt khách lưu trú khoảng 710 nghìn lượt, bình quân ngày khách lưu trú khách đạt 1,29 ngày/ khách. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch trên 712 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, từ đầu năm 2022 thành phố đã tích cực triển khai trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Một số sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực cũng được tổ chức thành công tại Hội An.

Trong đó, việc đăng cai tổ chức thành công Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 đã tạo được hiệu quả truyền thông tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Hội An.

Đến hết năm 2022, GO toàn ngành du lịch đạt trên 2.157 tỷ đồng, vượt 30,4% so với KH đầu năm. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, nâng chất lượng cho ra đời một số sản phẩm du lịch mới như du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe…

Ngoài ra, thành phố cũng tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo về phát triển du lịch, đồng thời chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, giao lưu nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo sự tham gia của ngưởi dân và du khách đến Hội An.

Mục tiêu mới

Du lịch phục hồi đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế địa phương khởi sắc, phát triển. Một số ngành như thương mại, dịch vụ, công nghiệp, TTCN và xây dựng cũng dần phục hồi phát triển khá đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước của Hội An ước đạt 2.475,9/1.916,8 tỷ đồng, vượt 29,2% so KH đầu năm (thu trên địa bàn ước đạt 2.273,3/1.840,7 tỷ đồng, vượt 23,5% so KH).

Ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định, so với 20 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thành phố đề ra năm 2022, UBND thành phố đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 15 chỉ tiêu.

Đặc biệt, hoạt động du lịch đã từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngành nông, lâm và thủy sản tuy chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi nhưng vẫn giữ được sự ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo..

Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, chủ động... Và, đây là thành quả, nỗ lực chung rất đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn thành phố.

Từ thành công trên, năm 2023 Hội An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; phục hồi và phát triển ngành du lịch - dịch vụ; chấn chỉnh và giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính. phục vụ cuộc sống nhân dân và phát triển kinh tế của thành phố.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất GO) theo giá so sánh năm 2010 đạt 5.539 tỷ đồng, tăng 15,21% so với năm 2022, trong đó, GO ngành DL-DV-TM tăng 23,63 %, đón 2,4 triệu lượt khách, bao gồm 1 triệu lượt khách lưu trú. Tổng lượt khách mua vé tham quan các điểm đến 2,1 triệu lượt. Thu nhập bình quân đầu người/ năm đạt 53 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 1.676,5 tỷ đồng.