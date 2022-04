Du lịch Hội An tiếp đà hồi sinh

Khách quốc tế đã trở lại, cộng với hiệu ứng tích cực từ Năm du lịch quốc gia 2022 đã tạo sự khởi sắc lớn cho du lịch Hội An.

Chuỗi sự kiện trọng điểm, hấp dẫn trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Ảnh: Quốc Tuấn

Những tín hiệu vui

Ngày 5.4, Hội An đón đoàn du khách 126 người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Có thể nói, đây là đoàn du khách đúng nghĩa phương Tây đầu tiên đến với di sản này kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Hôm qua 7.4, Hội An đón thêm 50 du khách quốc tịch Đức, do Công ty Du lịch Miền Á Đông tổ chức. Trước đó, đã có nhiều đoàn famtrip, presstrip là đại diện các công ty lữ hành, báo chí và blogger của Hàn Quốc, Thái Lan… đến khảo sát loạt điểm đến trên địa bàn Quảng Nam.

Từ đầu năm, thương hiệu du lịch Hội An tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ khi lần lượt lọt tốp 10 điểm đến hiếu khách nhất thế giới trong giải thưởng Traveller Review Awards 2022, dẫn đầu tốp 10 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam theo bình chọn từ “booking.com”. Ngoài ra, Hội An cũng có mặt trong 3/7 tour gợi ý cho khách quốc tế khi đến Việt Nam trong năm 2022 của tờ báo lâu đời The Times (Vương quốc Anh).

Hoạt động du lịch quốc tế tại Hội An dự báo sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ hơn từ quý III.2022. Ảnh: QUỐC TUẤN

Không khí ở nhiều điểm đến trên toàn thành phố như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế… cũng sôi động hơn với sự gia tăng của khách nội địa.

Bà Ngô Thị Huyền Trân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, lượng khách nội địa đến Cẩm Thanh từ sau Tết Nguyên đán và nhất là sau lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 tiếp tục tăng. Số khách tham quan và lưu trú trong 2 tuần qua khoảng 10 nghìn người, trung bình khoảng 800 khách/ngày, cao hơn khá nhiều so với dịp tết (khoảng 500 người/ngày).

Theo thống kê, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh trong quý I.2022 ước đạt 207 nghìn lượt (tăng 21,4% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế ước đạt 4 nghìn lượt (tăng 23,5%). Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt 4,3 nghìn lượt (tăng 16,5%).

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & Villas Quảng Nam thông tin: “Sau khi du lịch quốc tế mở cửa, từ cuối tháng 3 vừa rồi, một số cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã đón được một ít khách lẻ quốc tịch Mỹ, Anh… trở lại. Tín hiệu vui là du khách đã đặt dài ngày hơn, thay vì 3 - 4 ngày như trước đây thì bây giờ kéo dài tour lên cả tuần. Khách thay vì đi 2 người thì đi cả nhóm gia đình”.

Tích cực xúc tiến thị trường

Trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường khách trong giai đoạn mới, ngay sau lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022, ngành du lịch Quảng Nam đã tích cực xúc tiến thị trường du lịch nội địa trong khi chờ khách quốc tế trở lại với lượng lớn hơn.

Đoàn khách quốc tế đến từ Hoa Kỳ tham quan phố cổ Hội An ngày 5.4. Ảnh: Quốc Tuấn

Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022 vừa diễn ra, bên cạnh liên kết quảng bá chương trình “Miền di sản diệu kỳ” cùng các địa phương miền Trung, Quảng Nam cũng tích cực có những chương trình xúc tiến riêng với những thị trường khách lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… để quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch xanh mà tỉnh đang xây dựng.

Các hoạt động, sự kiện trọng điểm, hấp dẫn trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ tiếp nối diễn ra liên tục trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 chính là một lợi thế để du lịch địa phương thu hút khách.

Trước sự “ấm lên” của du lịch, hầu hết cơ sở lưu trú tại địa phương đang khẩn trương cải tạo và vận hành trở lại để kịp đón khách. Theo bà Phạm Thị Linh Chi, so với hồi đầu năm, khách trong nước cũng có dấu hiệu tăng và hy vọng sẽ tiếp tục sôi động trong mùa cao điểm khách nội địa sắp tới.

Còn về khách quốc tế, trong quý II này chủ yếu vẫn sẽ là khách nhóm lẻ, nhưng như vậy cũng đã rất tích cực, tạo đà cho du lịch phục hồi mạnh hơn từ quý III.2022.

Phần lớn đơn vị lữ hành chung nhận định, nếu không gặp trục trặc nào trong việc mở cửa lần này thì ít nhất phải mất 3 - 6 tháng nữa thị trường khách quốc tế mới thực sự sôi động trở lại.

Ông Võ Văn Luật - Phó Chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Quảng Nam nói: “Cơ hội đón các đoàn khách quốc tế lớn trong quý II vẫn có, phần nhiều đến từ các đoàn đã đặt từ trước dịch nhưng bị hoãn lại nhưng chưa hủy, bây giờ có điều kiện nên khởi động lại sẽ nhanh hơn. Một số thị trường gần nhiều triển vọng như Malaysia, Singapore… hiện đã mở cửa thông thoáng nên cũng hy vọng Hội An sẽ có nhiều khách từ đây”.