Du lịch Hội An trở lại guồng quay sau bão

Gấp rút vệ sinh, dọn dẹp điểm đến, cơ sở lưu trú sau lụt bão, du lịch Hội An đã sẵn sàng vận hành trở lại để tiếp tục chào đón du khách về với đô thị di sản.

Các cơ sở lưu trú gấp rút vệ sinh để vận hành đón khách trở lại. Ảnh: Q.T

Theo UBND TP.Hội An, bão Noru khiến 30 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; 2 nhà tạm bị sập; không có cơ sở lưu trú nào trên địa bàn thành phố bị hư hại nặng. Những ngày qua, vẫn có hàng nghìn du khách trong và ngoài nước lưu trú trên địa bàn thành phố và được đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, một số cơ sở lưu trú cũng đã hỗ trợ đón hàng trăm người dân địa phương tạm trú an toàn ở thời điểm bão đổ bộ.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) cho biết, một vài cơ sở lưu trú bị hư hỏng nhẹ do bay ngói, ngã đổ cây xanh và đã sớm khắc phục. Dù ảnh hưởng xấu bởi thời tiết nhưng các cơ sở lưu trú vẫn ghi nhận “booking” đều đặn từ du khách, nhất là khách quốc tế đến Hội An trong cuối tuần này.

Tại khu vực làng chài Tân Thành (phường Cẩm An), do có kế hoạch chằng chống, bảo vệ kỹ lưỡng nên dù sát biển các cơ sở lưu trú chỉ bị ảnh hưởng nhẹ và sớm vận hành tốt trở lại ngay sau thời điểm bão đổ bộ. Từ thời điểm điện bị cắt, nhiều khách sạn tại đây liên tục chạy máy phát điện để cung ứng dịch vụ thiết yếu cho du khách lưu trú.

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An cho hay, ngoài phục vụ du khách, những ngày qua cơ sở cũng đã phục vụ điện để hỗ trợ người dân trong khu vực có nhu cầu cắm cơm, sạc điện thoại, gửi đồ đông lạnh…

Từ thứ hai (26.9), các hoạt động bán vé tham quan du lịch trên địa bàn TP.Hội An đã tạm hoãn do ảnh hưởng của bão Noru và lụt sau bão. Dù vậy, trong những ngày qua du khách vẫn có thể tự do tham quan và thích thú với trải nghiệm đi bộ, bơi ghe trong lụt để ghi lại khoảnh khắc phố cổ mùa mưa bão. Một số du khách còn nhiệt tình tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng chính quyền, người dân địa phương.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An thông tin, ngày 29.9, đơn vị huy động tổng lực nhân sự để vệ sinh trung tâm và khu vực phụ cận. Kế hoạch là đến thứ Bảy (ngày 1.10), hoạt động phố đi bộ cũng như bán vé tham quan khu phố cổ và các điểm đến khác trên địa bàn thành phố sẽ được khôi phục hoàn toàn.