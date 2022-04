Du lịch hứa hẹn sôi động dịp đại lễ

Tiếp đà phục hồi từ sau khi mở cửa du lịch cũng như khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và dịp Giỗ tổ Hùng Vương, du lịch Quảng Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục có chuỗi ngày sôi động khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày dịp 30.4 và 1.5 sắp đến.

Lượng khách lẻ quốc tế đến Hội An tiếp tục tăng dần trong những ngày qua. Ảnh: Q.T

Lưu trú chộn rộn

Tham khảo một vòng trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến hàng đầu, nhiều khu lưu trú cao cấp trên địa bàn tỉnh như Anantara Hội An Resort, Vinpearl Resort & Spa Hội An, KOI Resort & Spa Hội An, Mỹ Sơn Heritage Resort & Spa… đến thời điểm này đều đã hết phòng hoặc chỉ còn số lượng khá ít ỏi cho các đêm lưu trú dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Còn nhớ vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, phân khúc lưu trú cao cấp trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ lấp đầy công suất phòng lên đến gần 90%, điều này phản ánh xu hướng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để sử dụng các dịch vụ tốt nhất của thị trường khách nội địa.

Loại hình villas (biệt thự du lịch) cũng là phân khúc “đắt hàng” ở Hội An trong các dịp cao điểm, bởi sở hữu hồ bơi, không gian thoáng, nhiều “view” đẹp đặc thù như đồng lúa, biển, sông, hồ, rừng dừa…

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) cho biết: “Qua khảo sát, khoảng hơn 200 villas thuộc chi hội gần như đã kín phòng từ một tuần trước. Lượng đặt phòng ở các homestay, nhất là homestay gần khu phố cổ cũng đang rất tốt bởi đón thêm được một số khách đặt trễ, không có lựa chọn ưng ý ở các loại hình lưu trú khác”.

Một vài điểm đến khác trên địa bàn tỉnh hứa hẹn cũng sẽ có lượng khách tham quan, lưu trú cao đợt này như Cổng trời Đông Giang, Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh… khi có không gian rộng, phù hợp đón các đoàn dã ngoại lớn, có nhu cầu khám phá không gian đồng quê, đại ngàn.

Thông tin từ một số đơn vị du lịch, hiện lượng khách quốc tế “booking” cũng đã dần tăng nhẹ, dù hầu hết vẫn là các nhóm khách lẻ, góp phần vào sự khởi sắc của du lịch địa phương.

Theo đại diện nhà hàng Sabirama Hoi An (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), khoảng một tháng nay lượng khách đã tăng trưởng rõ rệt, cả khách lẻ quốc tế khám phá sản phẩm học nấu ăn “cooking class” lẫn các đoàn khách nội địa số lượng nhiều theo các dạng team building…

Điểm hẹn dịp lễ

Hội An vẫn có những điểm hẹn rất riêng vào dịp lễ 30.4 - 1.5 để du khách cảm nhận không gian sâu lắng, đậm chất văn hóa của đô thị di sản. Từ ngày 29.4 - 3.5, tại Chic Chillax (đường Nguyễn Trãi, TP.Hội An) sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Nơi đàn chim trở về” của nhiếp ảnh gia Võ Rin do Chic Chillax phối hợp với Chi hội Nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam tổ chức.

Khách quốc tế trải nghiệm học nấu ăn tại Hội An. Ảnh: Q.T

Sẽ có 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm, không chỉ mang giá trị về nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp về việc bảo hệ sinh thái tự nhiên. Phần lớn tác phẩm là hình ảnh về các loài chim di cư nhằm hưởng ứng “Ngày chim di cư thế giới” 14.5.

Vào đêm 30.4, nơi bãi bồi Cồn Bắp (Cẩm Nam, TP.Hội An) diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn “nối miền di sản” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Cẩm Vân, Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đức Tuấn…, dự kiến thu hút ít nhất 5.000 người yêu nhạc Trịnh.

Cũng tại khu vực này, trong tương lai gần sẽ hình thành không gian văn hóa Trịnh Công Sơn để khi về phố Hội du khách sẽ có một điểm hẹn thả hồn vào những bản nhạc phiêu diêu, trầm lắng cũng như trải nghiệm hàng trăm kỷ vật của cố nhạc sĩ tài hoa này.

Nếu muốn không khí sôi động cùng nắng vàng, biển xanh, du khách sẽ có festival biển “Hội An - cảm xúc mùa hè” bắt đầu từ 1.5 để tận hưởng. Khi ghé về biển An Bàng dịp này, du khách sẽ chìm đắm trong những bữa tiệc ẩm thực biển, giai điệu nhạc sống, mua sắm và có cả không gian hoạt động cho trẻ em. Đây hứa hẹn sẽ là không gian được cả khách quốc tế lẫn nội địa yêu thích.