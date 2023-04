Du lịch Quảng Nam dịp lễ 30/4 - 1/5: Ít sản phẩm đặc sắc để trải nghiệm

Khách quốc tế lẫn khách nội địa dự báo sẽ tiếp tục đổ về Quảng Nam trong dịp lễ 30/4 - 1/5 với công suất phòng rất khả quan. Nhưng dường như “bữa tiệc” mà du lịch địa phương trình làng dịp này lại thiếu vắng gam màu sống động để chinh phục sự hài lòng của du khách.

Du lịch Quảng Nam cần nhiều hơn những sự kiện, sản phẩm đặc sắc để phục vụ du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Trong ảnh: Du khách tận hưởng lễ hội âm nhạc và ẩm thực ở biển An Bàng, TP.Hội An vào năm 2020. Ảnh: P.Q

Khả quan tỷ lệ lấp đầy công suất phòng

Kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày là cơ hội tốt để du lịch Quảng Nam tiếp tục đà phục hồi. Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) thông tin: “Qua ghi nhận thì lượng khách “book” phòng phần lớn villas và homestay ở Hội An dịp lễ 30/4 - 1/5 tới đây rất tốt, lượng tìm kiếm đặt phòng vẫn còn rất nhiều.

Như với “Mr Tho Garden Villas” của tôi đã kín phòng từ cách đây 1 tháng do xu hướng khách quốc tế đặt sớm. Các thị trường khách quốc tế nhiều nhất ghi nhận được qua lượng đặt phòng là Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ… Thị trường khách nội địa có nhu cầu đặt biệt thự nguyên căn khá lớn nhưng có xu hướng chờ sát lễ mới đặt nên nếu đặt ở thời điểm này thì không còn, chỉ còn phòng lẻ”.

Bà Hứa Thị Anh - Tổng Giám đốc khách sạn Phú Thịnh (TP.Hội An) cho biết, nhìn chung công suất phòng lưu trú của các khách sạn tại Hội An cho dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới tương đối tốt nhưng chưa quay lại mức 2019.

Với khách sạn Phú Thịnh, công suất phòng đến thời điểm này ghi nhận đạt khoảng 60% và dự kiến sẽ nhích thêm lên trong những ngày tới vì xu hướng khách nội địa, khách lẻ thường chờ đến sát ngày lễ mới đặt. Mức này chưa thể so với cùng kỳ thời điểm chưa có dịch COVID-19 bởi con số ở thời điểm đó luôn ít nhất đạt 90%.

Ít sự kiện, hoạt động phục vụ khách

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, Quảng Nam đã ban hành kế hoạch chung về thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh trong giai đoạn mới chứ không có kế hoạch riêng về các chương trình phục vụ khách cho dịp 30/4 - 1/5. Về vấn đề này, phía Hội An cũng như từng cơ sở lưu trú sẽ xây dựng kế hoạch riêng.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ ra mắt show diễn “Vũ điệu đại ngàn” trong dịp lễ 30/4 - 1/5 để đa dạng sản phẩm phục vụ khách. (Ảnh minh họa). Ảnh: P.Q

Trước tình hình phục hồi khả quan của du lịch, một số đơn vị có tiềm lực cũng đã cố gắng tạo thêm không gian, sản phẩm để níu chân du khách.

Thông tin từ đại diện Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (huyện Đông Giang), từ ngày 29/4 đơn vị sẽ ra mắt show diễn “Vũ điệu đại ngàn”. Qua đó nhằm góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa bản địa giữa đại ngàn, tạo thêm sản phẩm mới phục vụ du khách trong dịp lễ. Hay như tại Công viên Ấn tượng Hội An sẽ có lễ hội đường phố miễn phí cho du khách suốt từ ngày 28/4 - 2/5 tới.

Dù vậy, có thể thấy du khách đến Quảng Nam trong dịp lễ tới đây vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn về các hoạt động trải nghiệm mang tính đại chúng ở các không gian công cộng.

Sự kiện đáng chú ý hiếm hoi là lễ hội âm nhạc và ẩm thực ở biển An Bàng, TP.Hội An. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự quá tải đối với Khu phố cổ Hội An mà cơ quan quản lý đã đề cập trong thời gian dài vừa qua.

“Đúng là sản phẩm mới phục vụ cho du khách trải nghiệm tại địa phương còn khá ít ỏi so với khu vực, khách chủ yếu vẫn chỉ tham quan các điểm đến truyền thống. Ngay như với khách sạn Phú Thịnh, những dịch vụ kèm theo phục vụ khách lâu nay như học nấu ăn, làm lồng đèn… vẫn chưa phục hồi được vì nhân lực chưa sẵn sàng cũng như nhu cầu của khách chưa nhiều như trước dịch COVID-19. Hiện khách sạn chỉ phục vụ lưu trú và ăn uống” - bà Hứa Thị Anh nói.

Nhìn rộng ra một số địa phương lân cận trong khu vực miền Trung đều đã rốt ráo tung chuỗi hoạt động hấp dẫn để thu hút khách trong dịp này. Có thể kể đến Đà Nẵng với các hoạt động như: lễ hội thể thao miền biển Đà Nẵng - Da Nang color race 2023, thả diều nghệ thuật, ngày hội biển xanh - sống khỏe, giải dù lượn “bay trên biển bạc”… Tại Thừa Thiên Huế cũng sẽ diễn ra Festival nghề truyền thống Huế 2023 xuyên suốt dịp lễ.

Con số thống kê năm 2019 chỉ ra, Quảng Nam đón được 7,79 triệu lượt còn TP.Đà Nẵng đón được khoảng 8,6 triệu lượt, nghĩa là không có sự cách biệt lớn giữa hai địa phương.

Tuy nhiên, xét về doanh thu trên đầu khách Quảng Nam chỉ đạt khoảng 1,8 triệu đồng/khách, chỉ bằng khoảng 50% so với Đà Nẵng (đạt hơn 3,5 triệu đồng/khách). Một lần nữa vấn đề nâng cao chi tiêu của du khách với du lịch địa phương lại là câu chuyện đáng suy ngẫm. Và có thể thực trạng này vẫn còn tồn tại khi mà trước mắt trong dịp lễ này, khách đến nhiều nhưng chương trình, chất lượng sản phẩm đi kèm chưa tương xứng.