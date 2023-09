Du lịch Quảng Nam dịp lễ chưa như kỳ vọng

(QNO) - Dù thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày song tới thời điểm hiện tại (tức sau 3 ngày trong đợt nghỉ lễ), lượng khách du lịch đến Quảng Nam vẫn chưa như kỳ vọng.

Lần đầu tiên, Mỹ Sơn đưa điệu múa “Đội Ciet” vào phục vụ khách tham quan. Ảnh: M.S

Tính đến chiều nay 3/9, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Tam Kỳ) đón khoảng 1.000 lượt khách tham quan, viếng hương (bình quân mỗi ngày trên 300 khách), tăng gần 30% so với ngày thường, chủ yếu khách theo nhóm và gia đình. Dù vậy, so với mục tiêu đặt ra (500 khách/ngày), lượng khách tham quan sau 3 ngày lễ chỉ đạt 60%.

Khảo sát nhanh một số điểm tham quan chính trên địa bàn tỉnh nhận thấy, sau 3 ngày nghỉ lễ hầu hết không đạt mục tiêu đón khách.

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn, từ ngày 1 - 3/9 khoảng 4.200 lượt khách mua vé tham quan, tăng khoảng 15% so với ngày thường.

Khách tham quan Mỹ Sơn dịp lễ không có sự gia tăng đột biến so với ngày thường. Ảnh: V.L

Lễ Quốc khánh năm nay, lần đầu tiên Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn đưa tiết mục múa “Đội Ciet” vào chương trình phục vụ khách, đây là một trong những điệu múa truyền thống của dân tộc Chăm lần đầu được trình diễn phục vụ du lịch.

Dịp này, Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả sản phẩm hàng lưu niệm, riêng với hóa đơn mua hàng từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được giảm giá 15% cùng các phần quà hấp dẫn nhằm kích thích khách du lịch chi tiêu mua sắm.

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, sau 3 ngày lễ khách đến Mỹ Sơn không có sự gia tăng đột biến, bởi lâu nay khách tham quan khu đền tháp chủ yếu từ thị trường quốc tế, khách Việt không nhiều, do đó lễ tết cũng không tác động lớn đến số lượng khách mua vé tham quan.

Khách mua vé tham quan phố cổ sụt giảm so với ngày thường. Ảnh: V.L

Thậm chí tại TP.Hội An, mặc dù là trung tâm du lịch của tỉnh và khu vực, tuy nhiên cũng chứng kiến lượng khách tương đối. Thống kê của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho thấy, từ ngày 1 - 3/9 bình quân mỗi ngày đơn vị này chỉ bán gần 4.000 vé tham quan phố cổ, thấp hơn khoảng 1.000 vé so với ngày thường.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố Hội An chia sẻ, so với những năm trước, khách mua vé tham quan phố cổ dịp Lễ Quốc khánh năm nay khá ít. Có nhiều nguyên nhân để lý giải như thời điểm hiện tại khách nội địa đã bắt đầu vãng (học sinh sắp vô học, ít khách đoàn…), khách châu Âu chưa quay lại nhiều, chủ yếu khách Hàn Quốc, Đài Loan… dẫn đến số vé bán ra giảm hơn 20% so với ngày thường.

Khách tham quan Cù Lao Chàm. Ảnh: V.L

Không chỉ phố cổ, một số điểm tham quan khác tại Hội An như Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà… sau 3 ngày nghỉ lễ cũng chứng kiến lượng khách chưa như kỳ vọng. Trong đó, Cù Lao Chàm tuy đạt khoảng 4.500 lượt (bình quân 1.500 khách/ngày), tăng hơn 20% so với ngày thường nhưng lại giảm khá nhiều so với dịp lễ 30/4 (bình quân 2.700 khách/ngày) do ảnh hưởng thời tiết mưa bão những ngày qua.