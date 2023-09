Du lịch Quảng Nam ở kỳ nghỉ Quốc khánh: Không chen chúc, không "cháy phòng"

Du lịch Quảng Nam đã khép lại một dịp nghỉ Quốc khánh dài ngày với những thống kê ở mức tương đối tốt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Theo thống kê, có khoảng 165 nghìn lượt khách đến Quảng Nam trong dịp lễ Quốc khánh 2023. Ảnh: Q.T

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, lượng khách tham quan, lưu trú trên địa bàn Quảng Nam trong dịp Quốc khánh ước đạt hơn 165 nghìn lượt. Con số này giảm nhẹ, chỉ đạt 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở từng loại hình tham quan và lưu trú, tình hình chung là cũng giảm nhẹ so với dịp Quốc khánh năm ngoái. Chỉ có lượng khách quốc tế tham quan tăng 40% và lưu trú tăng 56%.

Số lượng khách quốc tế tăng cao như vậy một phần vào thời điểm này năm ngoái, thị trường du lịch quốc tế đến Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung vẫn rất trầm lắng. Nguyên nhân thị trường này có độ trễ sau khi tiến hành mở cửa trở lại hậu COVID-19 cũng như thủ tục, quy trình lúc đó còn khá rườm rà.

Dịp lễ này, ở các điểm đến đã có thương hiệu như Khu phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm hay Khu đền tháp Mỹ Sơn, lượng vé tham quan bán ra chỉ xấp xỉ thậm chí có nơi còn giảm so với ngày thường.

Bình quân công suất phòng lưu trú cũng chỉ ở mức khá, không có tình trạng “cháy phòng” như các dịp lễ lớn gần đây, mà chủ yếu tập trung nhiều vào 2 ngày nghỉ đầu tiên (ngày 1 và 2/9). Công suất sử dụng phòng trung bình đạt khoảng 60 - 65%, với các cơ sở lưu trú cao cấp 4 - 5 sao tỷ lệ này cao hơn ở hai ngày nghỉ đầu tiên với công suất khoảng 65 - 80%.

Theo bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (Hiệp hội du lịch Quảng Nam), do tình hình khó khăn chung nên các cơ sơ lưu trú và loại phòng có mức giá mềm, hợp lý được du khách chuộng hơn trong dịp này. Trong khi đó, qua ghi nhận thực tế các căn villas cao cấp, giá cao thì khách không có nhu cầu hoặc lượt đặt khá thưa thớt.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, những con số thống kê của dịp Quốc khánh tuy giảm nhưng ngành du lịch địa phương cũng đã trải qua một kỳ nghỉ lễ cơ bản tốt.

Bởi hầu như tất cả điểm đến trên cả nước đều giảm do kinh tế khó khăn chung, thậm chí một số điểm đến nổi tiếng ở phía nam giảm khá sâu trong dịp này do ảnh hưởng của thời tiết xấu mưa to, gió lớn khiến du khách e ngại.

Như vậy, kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm đã kết thúc cộng với việc sắp bước vào mùa mưa nên dự báo khách nội địa sẽ còn giảm sâu. Thị trường khách quốc tế từ đây đến cuối năm cũng chưa có dấu hiệu đột phá để bù đắp vào khoảng trống của khách nội địa. Trong bối cảnh này, rất cần thêm những chính sách kích cầu, chương trình khuyến mãi thiết thực để trong ngắn hạn ngành du lịch bớt đi sự trầm lắng.